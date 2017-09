Uma gafe gravada em metal

Menos de 96 horas após ter sido inaugurado em Moscovo o monumento a Mikhail Kalashnikov, o inventor da espingarda automática AK-47, a estátua teve parte do pedestal arrancado. Tudo isto porque numa das placas de metal da base surgia a Schmeisser StG 44, a pistola-metralhadora usada pela Wehrmacht de Hitler na II Guerra Mundial. Sexta-feira à tarde, alguns operários começaram a arrancar um dos painéis da base nos quais o escultor apresentava alguns desenhos de Kalashnikov, entre os quais estava o de Hugo Schmeisser.

SERGEI KARPUKHIN

O erro foi detetado por várias pessoas e peritos militares, como o historiador Yuri Passholk, erro que foi também confirmados por outros peritos, segundo as agências noticiosas russas.

Inaugurada esta terça-feira com honras militares, fanfarra, membros do Governo e da Igreja Ortodoxa Russa, a estátua representa Kalashnikov com uma AK-47 nas duas mãos. Por baixo do pedestal lê-se uma citação do criador da arma mais vendida no mundo: “Criei uma arma para defesa da minha terra natal”.

Na cerimónia, o ministro da Cultura descreveu a AK47 como a “marca cultural” do país. Simples e barata de fabricar, a Kalashnikov é usada em exércitos de mais de 50 países. Desde o início da produção em 1947, estimam-se que mais de 70 milhões de espingardas tenham sido produzidas. A arma utilizada pelo Exército Vermelho tornou-se um ícone dos movimentos revolucionários um pouco por todo o mundo.