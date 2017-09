Tiros regressam à favela da Rocinha

Depois de um intenso tiroteio entre polícias e traficantes registados na madrugada deste sábado, voltaram a soar tiros ao início da tarde na Rocinha, Comunidade da Zona Sul do Rio de Janeiro. Até as 13h20 locais (17h20 em Lisboa), não havia mais detalhes sobre o confronto, revela o site G1.

A calma teima em voltar à favela, onde desde sexta-feira foi montado um forte dispositivo de segurança com a ajuda de uma força militar de 950 homens e dez carros blindados. Durante a madrugada deste sábado ocorreu um outra troca de tiros entre polícias e traficantes. “O tiroteio foi muito intenso. Ninguém dormiu tranquilo”, disse à Reuters uma moradora da região. Na altura, as forças de segurança encerraram uma autoestrada e um túnel rodoviário junto à Rocinha, uma favela flagelada por uma guerra de traficantes desde o passado domingo.

Bob do Caju entre os presos

As autoridades anunciaram entretanto que o traficante Luiz Alberto Santos de Moura, conhecido como “Bob do Caju”, é uma das cinco pessoas presas. “Bob do Caju” é apontado como um dos comandantes da invasão de criminosos na Rocinha no domingo passado.

De acordo com a Polícia Civil, do total de 16 metralhadoras, 10 foram apreendidos na comunidade do Caju, na região portuária do Rio, após informações recebidas pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF). Outras cinco armas foram apreendidas numa operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e a outra arma pelo Exército na Rocinha. A Agência Brasil revela ainda que além das armas, as autoridades apreenderam diversos equipamentos de telecomunicações, munições diversas e uma pequena quantidade de droga e dinheiro.

Segundo a Reuters, as forças de segurança acreditam estarem perto do esconderijo do bando liderado por Rogério Avelino, conhecido como “Rogério 157”, que deu início à “guerra” na Rocinha no último fim de semana pelo controlo dos pontos de vendas de drogas.

“A quadrilha dele está acossada e isolada... temos informações que alguns membros já falam em entregar-se”, disse à Reuters o delegado António Ricardo.

Guerra decretada a partir da prisão

“Rogério 157” é o líder de uma fação criminosa que domingo passado tomou de assalto a favela da Rocinha, onde grande parte do tráfico de drogas era controlado por António Bonfim Lopes, o “Nem”, preso desde 2010, a quem “Rogério 157” sucedeu.

A cobrança de tributos aos moradores sobre serviços de água e de moto-táxi decidida por Rogério 157 desagradou ao seu antigo chefe, revela o “Folha de São Paulo”. Preso em Rondónia, “Nem” decretou a invasão da Rocinha para a qual mobilizou o apoio do grupo criminoso Amigo dos Amigos, o segundo maior do Rio de Janeiro. Rogério 157 reforçou as suas fileiras com membro do Comando Vermelho, uma das maiores organizações criminosas do Brasil, presente em todo o país.