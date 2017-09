Quem tem medo de Kim Jong-un?

Karl Marx? Estaline? O avô Kim Il-sung, “Presidente Eterno” da Coreia do Norte? O pai, Kim Jong-il, autor de um ensaio sobre o socialismo aclamado pela imprensa do país como “um grande acontecimento na história da Humanidade”? Não, nada disso: nos anos 90, o ídolo de Kim Jong-un era Michael Jordan.

O atual líder norte-coreano estudava na Suíça quando a equipa de Jordan, os Chicago Bulls, foi campeã da NBA durante três épocas seguidas. “Para ele só existia basquetebol, o resto nem interessava. A equipa favorita dele eram os Chicago Bulls e o jogador favorito era o Michael Jordan”, recordaria um antigo colega de Kim Jong-un na escola internacional Liebefeld-Steinhölzi, em Berna.

Logo no primeiro dia de aulas, Kim entrou na escola vestido com uma camisola dos Chicago Bulls, blue jeans e ténis Nike, a marca de Michael Jordan. Até “costumava dormir com uma bola de basquete”, contou o ano passado a tia Ko Yong Suk, que acompanhou o jovem Kim na Suíça. Também gostava de jogar Playstation e de filmes de artes marciais, mas segundo disse a tia ao jornal “The Washington Post”, a sua “obsessão” era o basquetebol. (Irmã de Ko Yong Hui, a mãe de Kim Jong-un, a tia Suk vive hoje nos Estados Unidos, com outra identidade).

FOTO JUNG YEON-JE/AFP/Getty

A formação suíça terminou em 2001. Kim Jong-un ingressou então na melhor escola de Pyongyang, a Universidade Kim Il-sung, que o pai também frequentou. No ano seguinte, por ocasião do seu 18º aniversário, ofereceram-lhe um uniforme de general; militares de carreira que estavam na festa fizeram-lhe continência. (Na realidade, se é apropriado falar de realidade a propósito da Coreia do Norte, só oito anos mais tarde seria promovido ao posto de general).

Kim Jong-un subiu ao poder após a morte do pai, em dezembro de 2011. Já se esperava. A surpresa foi no ano anterior, quando a direção do Partido dos Trabalhadores Coreanos o nomeou “Grande Sucessor”. Era o mais novo dos três filhos de Kim Jong-il (as filhas, para este efeito, não contam). O mais velho, Kim Jong-nam, residente em Macau e em Pequim, seria o herdeiro natural, mas caiu em desgraça em 2001, depois de ter sido detido no aeroporto de Tóquio com um passaporte falso. Kim Jong-nam, que viajava com a mulher e um filho, disse à polícia japonesa que pretendia levar a família ao parque local da Disneylândia.

Quase ninguém conhecia Kim Jong-un, o novo “respeitado supremo líder” da Coreia do Norte. Na Suíça, usava um nome diferente (Un Pak) e identificava-se como “filho de diplomata”. A própria CIA “tinha pouco mais do que uma fotografia dele, tirada aos onze anos de idade”, disse uma antiga analista coreana da agência, Sue Mi Terry, citada pela revista “The New Yorker”. “Nada define melhor Kim Jong-un do que o pouco que, de facto, sabemos acerca dele”, concluiu Mark Bowden, autor de um longo perfil do líder norte-coreano publicado na “Vanity Fair”.

d.r.

O regresso à Coreia do Norte não apagou a sua paixão pelo basquetebol americano. Pouco depois de Kim Jong-un assumir o poder, uma antiga estrela dos Chicago Bulls, Dennis Rodman, levou a Pyongyang uma equipa de veteranos da NBA. Kim e Rodman ficaram “amigos para a vida”, disse o norte-americano. (Michael Jordan, que em 2000 já tinha autografado a bola de basquete que a então secretária de Estado Madeleine Albright oferecera ao pai de Kim Jong-un, foi a primeira escolha para esta “viagem de boa vontade”, mas declinou o convite). Além do basquetebol, Kim Jong-un “adora a música americana dos anos 80, os Doors e Jimi Hendrix”, contaria Dennis Rodman.

Aquele antigo companheiro de equipa de Michael Jordan já esteve cinco ou seis vezes em Pyongyang. A Coreia do Norte, entretanto, continuou a ignorar as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, testando novos tipos de mísseis, incluindo um alegado protótipo de um ICBM (míssil balístico internacional), capaz de atingir a costa Leste dos Estados Unidos. “Eles não odeiam os americanos”, garante Rodman.

Durante a sua mais recente visita a Pyongyang, há três meses, Rodman entregou ao ministro norte-coreano dos Desportos um exemplar do livro de Donald Trump, “The Art of Deal”. Era um presente para Kim Jong-un, que, desta vez, não se encontrou com o seu amigo americano. O livro não estava autografado pelo autor. Se a conjuntura fosse diferente, seria fácil conseguir isso: Rodman, que já trabalhou com Trump num reality show televisivo, é um assumido apoiante e admirador do novo Presidente dos Estados Unidos. Provavelmente é o único cidadão americano que gosta, ao mesmo tempo, de Kim Jong-un e de Trump. “Donald, às vezes, também pode ser um pouco louco”, explicou.

FOTO REUTERS/KCNA

Na semana passada, entrevistado em direto por uma estação de televisão britânica, Rodman descreveu assim o relacionamento com Kim Jong-un: “Basicamente, quando estou com ele, curtimos o tempo todo. Rimos, cantamos no Karaok, fazemos uma data de coisas giras juntos. Andamos a cavalo, vamos fazer esqui, nem sequer falamos de política, o que é uma coisa boa”. A entrevista ocorreu três dias depois de a Coreia do Norte ter testado a sua primeira bomba de hidrogénio, suscitando uma nova vaga de protestos internacionais, incluindo da vizinha China, o principal parceiro económico do país. Foi o sexto teste nuclear da Coreia do Norte e o quarto da era Kim Jong-un — “um grande e auspicioso acontecimento na história nacional”, segundo a agência noticiosa oficial norte-coreana KCNA.

“Que tipo de pessoa é Kim Jong-un?”, perguntou-lhe o entrevistador. “Louco”? “Lunático”? “Irracional”? Resposta: “Cada vez que o vejo ele está sempre calmo e sorridente, especialmente quando está com a família (...) Se o vires simplesmente sentado a uma mesa, ele é como qualquer outra pessoa”. Rodman observou, contudo, outra faceta do líder norte-coreano: “Tenho viajado muitas vezes por todo o mundo. Nunca vi ninguém com tanto poder”.

Dennis Rodman conhece também a mulher de Kim Jong-un, Ri Sol-ju: “Gosta de Gucci e Versace. É mesmo fixe a vestir-se”, disse. Será mais nova do que o marido, mas não se sabe ao certo em que ano nasceu. A data do casamento é outro mistério. Diz-se que o casal já terá três filhos, o mais novo dos quais nascido há sete meses.

A primeira vez que a imprensa oficial identificou “a camarada Ri Sol-ju” como “mulher do Respeitado Supremo Líder Kim Jong-un” foi em 2012. Desde então, a primeira dama norte-coreana passou longos períodos sem ser vista em público. Reapareceu no domingo passado ao lado do marido, numa gala de homenagem aos técnicos envolvidos no fabrico da primeira bomba H do país.

Andrei Lankov, antigo estudante da Universidade Kim Il-sung, que acompanha há décadas a evolução da sociedade norte-coreana, não encara Kim Jong-un como um “louco”. “Não é um louco, é um sobrevivente”, escreveu aquele investigador russo num artigo publicado esta primavera na revista “Foreign Policy”. “Visto de fora, o sistema da Coreia do Norte pode parecer bizarro, mas os Kims são os derradeiros sobreviventes políticos e apurados racionalistas cujas ações tiveram sempre um propósito claro: manter a família no poder”.

Além de não ter sido arrastada pelo colapso da União Soviética e dos regimes comunistas da Europa de Leste, a dinastia Kim sobreviveu à vaga de fome que assolou o país no final da década de 1990. Morreu pelo menos um milhão de pessoas (mais de 5% da população). Depois da “Árdua Marcha”, como esse período é oficialmente designado, a Coreia do Norte foi ficando cada vez mais isolada, mas conseguiu também sobreviver à crescente antipatia da vizinha China e ao militante antagonismo dos Estados Unidos. Para Andrei Lankov, “encarar a família Kim como lunáticos com armas nucleares” é mesmo “uma visão perigosa”. Isso “torna-a mais ameaçadora e aumenta o risco de guerra”, afirma Lankov.

Philipe Pons, veterano correspondente do jornal “Le Monde” no nordeste da Ásia e autor de um ensaio de 720 páginas publicado em 2016 com o título “Corée du Nord: Un Etat Guerilla en Mutation”, também não considera a liderança norte-coreana “irracional” ou “imprevisível”. “O regime de Pyongyang segue uma linha de que não se afasta”, diz Pons. Segundo este observador, a Coreia do Norte pretende “ser reconhecida como uma potência independente, equipada com armas nucleares”, “obter garantias de segurança”, “normalizar as suas relações com Washington, abrindo assim a via a um reconhecimento internacional” e “subtrair-se ao caos económico através da aceleração das reformas postas em prática nos últimos anos e sobretudo desde a chegada ao poder de Kim Jong-un”.

FOTO Kyodo News via Getty

As referidas reformas, salientou Philippe Pons, “têm permitido o aparecimento de uma economia mista, que mistura planificação central e iniciativa privada”. O sector privado representará já “30 a 50% do PIB norte-coreano”, estima Andrei Lankov. O resultado da nova política não chega para dispensar a ajuda do Programa Alimentar Mundial, mas o crescimento parece evidente. Pelas contas do banco central sul-coreano, em 2016, o PIB norte-coreano cresceu 3,9%, o valor mais alto desde 1999. O PIB per capita também subiu, para 1300 dólares. Na Coreia do Sul, governada por “marionetas do imperialismo americano”, é cerca de vinte vezes mais (27.500 dólares). Muitos norte-coreanos já terão deduzido isso. Consideradas pelas autoridades como “sementes venenosas”, as telenovelas sul-coreanas, muito populares na Ásia Oriental, são igualmente vistas na Coreia do Norte, através de cópias piratas made in China.

Já estive duas vezes em Pyongyang, em 1995 e 2001. Era uma cidade sombria. Não tinha que ver com o sol: era uma generalizada falta de luz e de esperança, uma sensação de deprimente monotonia. Lembro-me de que, da última vez, logo às seis da manhã, os altifalantes espalhados pela cidade começavam a difundir discursos e slogans políticos. “É para encorajar o povo a trabalhar com entusiasmo”, explicaram-me.

Os poucos veículos que circulavam nas largas avenidas pertenciam quase todos a organismos do Estado; as bicicletas também eram raras. Os semáforos estavam desligados. Mais do que limpas, as ruas eram asséticas. Não havia telemóveis, quiosques de jornais, esplanadas ou painéis publicitários. As torres de apartamentos, com 20 e 30 andares, pareciam desabitadas, com as janelas sempre fechadas e peças de mobiliário velho empilhadas nas varandas. À noite, a iluminação publica era mínima, deixando quarteirões inteiros à escura. No centro comercial ao lado da estação ferroviária, as prateleiras estavam mais cheias do que em 1995 e a loja do Koryo Hotel, 100 metros mais à frente, também tinha um pouco de tudo, desde rolos de papel higiénico a champanhe francês Dom Pérignon. Só faltavam os clientes…

Pelo que se lê na imprensa internacional, já não é assim. Segundo Philippe Pons, Pyongyang sofreu “uma fulgurante transformação”. Há novas avenidas e centros comerciais, mais restaurantes e automóveis, fast food e lojas de luxo. Contrastando com a persistente miséria nas províncias, parte da população estará atacada por “uma febre de consumo”.

FOTO Kyodo News via Getty

A “afirmação da independência nacional” também é “uma constante da política norte-coreana”, realça Pons. Na prática, isso “significa rejeitar a secular relação tributária da península coreana face à China”. Quanto à ideologia do regime, outro especialista, Brian Myers, avança com esta caracterização: “Não é estalinista, nem neoconfucionista: é um nacionalismo xenófobo e até racial”. (Professor da Universidade Dongseo, em Busan, na Coreia do Sul, Myers escreveu um ensaio sobre a Coreia do Norte intitulado “A Raça Mais Pura”).

O pai de Kim Jong-un visitou a China várias vezes. Apesar das divergências ideológicas e da oposição de Pequim ao programa nuclear norte-coreano, Kim Jong-il parecia querer cultivar boas relações com a liderança chinesa. O seu sucessor, pelo contrário, nunca se encontrou com o atual Presidente chinês, Xi Jinping, nem com o anterior, Hu Jintao.

Kim Jong-un não sai do país desde que assumiu o poder. Chegou a ser anunciada a sua visita a Moscovo, para participar nas comemorações do 70º aniversário do final da II Guerra Mundial, mas a viagem não se concretizou.

Em 2013, o dirigente norte-coreano considerado mais próximo de Pequim, Jang Song-Thaek, foi preso e fuzilado por “traição”. Tio de Kim Jong-un, casado com uma irmã do pai, Jang era vice-presidente da Comissão Nacional de Defesa, a cúpula do poder na Coreia do Norte. Era: de um dia para o outro, a imprensa oficial passou a chamar-lhe “desprezível escumalha, pior do que um cão”.

A purga que atingiu o tio de Kim Jong-un terá sido “a mais violenta em décadas”. “O pai também executou altos quadros quando chegou ao poder, mas matar Jang, um influente membro da família com laços profundos com a China, foi um gesto de extraordinária audácia”, comenta Evan Osnos, repórter de “The New Yorker” que visitou a Coreia do Norte o mês passado.

FOTO STR/AFP/Getty

Em fevereiro passado, Kim Jong-un livrou-se de outro potencial rival, ligado também à China: o seu meio irmão Kim Jong-nam. Treze anos mais velho do que “o respeitado supremo líder”, Kim Jong-nam morreu no aeroporto de Kuala Lumpur depois de duas mulheres o atacarem com VX, um agente químico altamente letal.

Os efeitos daquela “extraordinária audácia” são fáceis de adivinhar. Conspirar contra Kim Jong-un, ou simplesmente “não o aplaudir de todo o coração”, como Jang Song-Thaek foi também acusado de fazer, é “um crime” que se paga com a vida. A televisão norte-coreana mostrou o tio de Kim Jong-un a ser preso e algemado. Depois desta rara humilhação pública, quantos generais ousarão pensar num golpe para derrubar o atual líder? “De momento, a mais visível vulnerabilidade de Kim Jong-un é a sua saúde: está obeso e sofre talvez de diabetes”, escreveu Evan Osnos. A saúde do líder norte-coreano é, aliás, “rigorosamente controlada” por um serviço chamado “Instituto de Investigação sobre a Longevidade”.

Teoricamente, Kim Jong-un pode permanecer várias décadas no poder. Em 2050, por exemplo, o “respeitado supremo líder” da Coreia do Norte terá apenas 66 anos — menos nove do que Donald Trump tem hoje. Visto assim, o enigma Kim Jong-un torna-se ainda mais inquietante. Será também por isso que, nos Estados Unidos e noutros países ocidentais, ele é frequentemente descrito como “o líder mais assustador do mundo”.

* Antigo delegado da Agência Lusa em Pequim já esteve por duas vezes em Pyongyang