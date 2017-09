Quando Pequim saúda o “camarada Steve Bannon”

Ex-estratego da Casa Branca inverte o discurso ao chegar à China. E Trump, quando lá for?

Na sua estreia na Assembleia-geral da ONU, Donald Trump ameaçou “destruir totalmente” a Coreia do Norte, coisa que é um cenário impensável em Pequim.

“Isso seria um desastre ecológico insuportável para o nordeste da Ásia e o nordeste da China”, reagiu um jornal oficial chinês, num editorial intitulado “Discurso de Trump na ONU reduz esperança de paz na península coreana”.

O discurso continha também uma indireta crítica à China. É “ultrajante” que “algumas nações” mantenham relações comerciais com a Coreia do Norte, afirmou o Presidente norte-americano. Ao contrário do que os Estados Unidos pretendiam impor depois de Pyongyang ter testado aquela que pode ter sido a sua primeira bomba de hidrogénio, no início deste mês, a China recusou cortar totalmente o fornecimento de petróleo à vizinha Coreia do Norte, aceitando apenas uma redução de 30%.

Bannon diz uma coisa...

Trump foi, literalmente, bombástico, mas, como noutras ocasiões, poderá mudar de opinião. O Presidente dos Estados Unidos deverá visitar oficialmente a China em novembro e, se seguir a linha do seu ex-conselheiro de estratégia Steve Bannon, representante da direita mais radical e nacionalista, talvez acabe a elogiar o homólogo chinês, Xi Jinping, e a forma como os comunistas chineses dirigem a segunda maior economia do planeta.

“O modo chinês de dirigir a sua economia é brilhante. Tiro-lhes o chapéu”, disse Steve Bannon numa conferência realizada a semana passada em Hong Kong, subordinada ao tema “O nacionalismo económico americano, a revolta populista e a Ásia”. Organizada por uma corretora do grupo Citic, um dos maiores consórcios estatais da República Popular da China, a conferência assinalou a primeira viagem de Bannon ao estrangeiro desde que saiu da Casa Branca, há cerca de um mês em circunstâncias mal esclarecidas mas que têm que ver com luta entre fações no círculo presidencial.

“Xi é muito impressionante. Ele compreende realmente quais são os melhores interesses do seu povo. É muito inteligente, muito duro mas justo. É direto e vai direito aos assuntos — exatamente como o Presidente Trump. É por isso que eles gostam tanto um do outro”, afirmou Bannon. Segundo o ex-estratego-chefe da nova Administração norte-americana, “não há no mundo outro líder que Trump respeite mais do que o Presidente da China”.

Nascido em 1953, o mesmo ano do nascimento de Xi Jinping, Steve Bannon é frequentemente associado à nova extrema-direita americana. O problema é que dias antes de embarcar para Hong Kong, comparou a China à Alemanha nazi e descreveu a nova geração chinesa como “quase ultranacionalista.

“Daqui a cem anos, o que será lembrado é isto, ou seja, o que fizemos para defrontar a China na sua ascensão ao domínio mundial”. Como o seu antigo patrão repetiu durante a campanha eleitoral, Bannon considerou que a China está a “roubar a tecnologia” e a “despedaçar o coração da inovação” americanas. “Não estamos em guerra económica com a China, a China é que está numa guerra económica connosco”, afirmou.

Quanto às disputas acerca do Mar do Sul da China, que envolvem também o Vietname, as Filipinas e outros países da região, no verão passado, Bannon vaticinou o seguinte desfecho: “Iremos para a guerra dentro de cinco a dez anos”.

... e o seu contrário

Chegado a Hong Kong, Steve Bannon exprimiu outra visão: “Acredito que podemos evitar uma guerra comercial, que seria prejudicial para ambos os países. Temos de alcançar um acordo”. Numa entrevista a um influente jornal local, o “South China Morning Post”, Bannon falou da “enorme admiração” que tem há muito tempo pela China.

“Desde pequeno sempre quis vir à China. É uma das razoes por que me alistei na marinha”, disse. A sua primeira viagem a Hong Kong, nos anos 70, fora, precisamente, a bordo de um contratorpedeiro da marinha norte-americana.

A “mudança de tom” não passou despercebida em Pequim. “Gostei de ouvir (...) As elites dos EUA não devem incitar os nossos países a tornarem-se inimigos”, comentou Hu Xijin, diretor do tabloide nacionalista do Partido Comunista Chinês, “Global Times”. “A opinião dos EUA acerca da China tem sido errática (...) Só espero que não volte a mudar de opinião”...