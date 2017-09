Com quem quer a Carochinha casar?

“Segurança e ordem” no país “onde se vive bem e com prazer” é o que propõe o partido liderado por Angela Merkel, que vai ser o mais votado nas eleições deste domingo. Porém, como não terá maioria, vai ser obrigado a coligar-se para poder governar até 2021. Com o SPD? O FDP? Os Verdes? A esquerda? Capaz de gerar polémica e de gestos arrojados, a chanceler é acima de tudo apreciada por garantir estabilidade num momento de instabilidade conjuntural

O voto nas eleições federais alemãs sofre da “febre” da coligação. Sem nenhum dos maiores partidos com uma maioria absoluta à vista, o governo da futura legislatura 2017-21 ainda só existe em projeção das possíveis combinações de partidos “coligáveis”. É quase certo que Angela Merkel vai voltar a sair chanceler da votação no dia 24 porque lidera o partido à frente, e com distância, nas sondagens, a CDU [democratas-cristãos, coligados com o partido irmão da Baviera, os cristãos-sociais da CSU, formam a União], com 37,8% das intenções de voto.

Em doze anos como chanceler, esta líder política que é afetivamente chamada “Mutti” (mãezinha) pelos seus apoiantes conseguiu ir além do seu partido ao galvanizar votos pelas políticas que os eleitores identificam com ela - e não com o partido CDU.

“Acho que a maioria das pessoas vota na Angela Merkel porque ela garante a estabilidade num tempo em que as pessoas se sentem instáveis como nunca”, diz ao Expresso Natascha Kompatzki, ex-jornalista do diário “Berliner Zeitung”.

Com uma chávena de café na mão, Natascha Kompatzki fala sobre o ambiente destas eleições sentada na esplanada de um restaurante italiano que é visivelmente gerido por uma família oriunda do Médio Oriente. O restaurante “italiano” fica em Zehlendorf, um bairro de ruas largas e farto arvoredo no sul de Berlim que herdou a estrutura do antigo sector americano ali instalado no pós-guerra. É uma vizinhança tranquila onde foram acolhidos algumas das dezenas de milhares de refugiados e migrantes que chegaram à cidade em 2015. Zehlendorf, como outros bairros da cidade, é representativo das múltiplas habitações que várias épocas sobrepuseram nesta cidade, que voltou a ser capital da Alemanha em 1999.

A maioria dos habitantes daquela circunscrição abastada recebeu os refugiados de braços abertos e colabora ainda ativamente na sua integração dois anos passados sobre a comoção inicial das fronteiras abertas. A “novidade” foi ali integrada no quotidiano de uma forma particular, como aconteceu em cada uma das zonas da cidade.

Indecisos à esquerda e à direita

“Há muitas pessoas indecisas, conheço algumas delas quer à esquerda quer à direita” do espetro político. E “outras votam Merkel - e não CDU. São pessoas que ficaram muito impressionadas com a política dos refugiados que ela defendeu”, acrescenta Kompatzki. Apesar disto, e das provas que a chanceler já deu de que os governos que lidera fazem crescer a economia da Alemanha e salvaguardam a importância do seu lugar na Europa e no mundo, as diferenças sociais internas são mais visíveis do que antes e isso abriu caminho ao discurso radical da extrema-direita representada pela Alternativa para a Alemanha (AfD).

Ao mesmo tempo, a longevidade da líder democrata-cristã começa a ser objeto de comentários. Com a eleição deste domingo, Angela Merkel habilita-se a bater o recorde de Helmut Kohl, que governou a Alemanha durante 16 anos e com isso ganhou o epíteto de “chanceler eterno”. Um eleitor de 25 anos não tem memória de outro governante e se for simpatizante de um dos partidos mais pequenos que seja “coligável”, ou seja, dos que possam vir a formar governo com a União, pode bem temer que as ideias que defende acabem diluídas na funcionalidade governativa que é necessária para formar o governo federal.

A arte de negociar

Uma vez assente a poeira da campanha, depois de meses de críticas e acusações às políticas e aos candidatos uns dos outros - coisa que acontece sistematicamente nos processos eleitorais na Alemanha, quer a nível de estado federado quer a nível federal - é altura de os partidos serem inevitavelmente obrigados a encontrar forma de coexistir amigavelmente.

O chamado “contrato de coligação” pode levar longas semanas (termo preferido para designar o que às vezes leva meses) a ser alcançado, e será sempre o culminar de negociações complexas com vista a determinar a agenda política e os objetivos legislativos específicos que darão forma à legislatura que se segue. É aqui que muitas promessas eleitorais podem encontrar desculpa para serem abandonadas com a ajuda de uma justificação como “os parceiros de coligação não aceitaram…”.

O bloco CDU/CSU será dominante no próximo governo, contudo vai precisar de um ou mais partidos para garantir a maioria parlamentar. Desde 1949 que a Alemanha tem governos de coligação - só Konrad Adenauer teve maioria absoluta em 1957-1961 -, porém o voto em 2017 terá como novidade a entrada de seis partidos para o Bundestag, o parlamento federal. Os liberais FDP, que não entraram pela primeira vez no Bundestag em 2013, regressam em 2017 e são considerados os parceiros preferíveis da União. Porém, podem não somar as percentagens necessárias para a maioria parlamentar. À partida, a chanceler recusa alianças com a AfD e com os comunistas da Esquerda, mas mantém por enquanto silêncio relativamente a outras hipóteses.

Apesar de partido pária, a AfD vai ter votos suficientes para ultrapassar o limite de 5% que por pouco não obteve em 2013 (4,9%) e será a primeira vez no pós-guerra que a Alemanha terá representada a extrema-direita a nível federal. Os parceiros de coligação podem exercer uma influência significativa na posição do governo alemão quer ela se refira à alteração do modelo energético no país ou às reformas da zona euro a nível da União Europeia.

A principal razão de sucesso da AfD foi o facto de Merkel “ter empurrado os conservadores para o centro”, diz ao Expresso Philipp Sähloff, lembrando que, nos últimos dez anos, as políticas dos conservadores se pareceram muito com os argumentos dos sociais-democratas e dos verdes. O diretor das relações internacionais do think tank berlinense Das Progressive Zentrum explicou: “Um conservador rigoroso que tenha um forte sentido de patriotismo relativamente às políticas sociais e financeiras sentir-se-ia fora do seu campo natural”. Pelo seu lado, os sociais-democratas não se chegaram à direita, o que resultou “numa concentração de partidos no centro e à esquerda”. Foi esse “vazio à direita” que a AfD veio preencher, conclui Sähloff.