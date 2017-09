Bombardeiros dos EUA sobrevoam espaço aéreo junto à Coreia do Norte

Uma esquadrilha norte-americana de bombardeiros estratégicos B-1B Lancer escoltada por aviões de caça sobrevoaram este sábado águas internacionais próximas da costa da Coreia do Norte. Nunca um avião de combate norte-americano esteve tão a norte desde o ínicio do século XXI.

O Pentágono divulgou a missão pouco antes de o ministros dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte se dirigir à Assembleia Geral das Nações Unidas, no que é interpretado como uma demonstração da variedade de opções militares de que Donald Trump dispõe. O B-1B é um bombardeiro estratégico a baixa altitude de geometria variável que os Estados Unidos têm usado nos teatros de guerra do Iraque e Afeganistão.

“Esta missão é uma demonstração da determinação dos EUA e uma mensagem clara de que o Presidente tem muitas opções militares para derrotar qualquer ameaça", disse à Reuters a porta-voz do Pentágono, Dana White. A responsável considera o programa nuclear e balístico norte-coreano “uma grave ameaça”. “Estamos preparados para usar todas as nossas capacidades militares em defesa dos EUA e dos nossos aliados", acrescentou a porta-voz do Pentágono.