Uber perde licença para operar em Londres

O regulador dos transportes em Londres recusou esta sexta-feira a renovação da licença da Uber, alegando que a empresa de transporte privado constitui uma ameaça à segurança dos cidadãos.

De acordo com o organismo que supervisiona o sector, a Uber demonstra “falta de responsabilidade corporativa em relação a várias questões com impacto potencial ao nível da segurança pública.”

A empresa tem licença para operar na capital britânica até sábado, 30 de setembro, mas dispõe ainda de 21 dias para recorrer da decisão. “Com isto, Londres poderá mostrar ao mundo que é uma cidade que está longe de estar aberta a empresas inovadoras”, responde a Uber em comunicado. A medida deverá afetar cerca de 40 mil condutores na cidade, refere a Reuters.

O autarca de Londres também já reagiu à decisão, saindo em defesa do regulador dos transportes londrinos. “Todas as empresas em Londres têm que respeitar as regras e os elevados requisitos que esperamos – sobretudo no diz respeito à segurança dos clientes”, disse Sadiq Khan, citado pela BBC.

A empresa que disponibiliza transporte privado tem sido alvo de contestação em vários países do mundo, sobretudo por parte dos taxistas que se queixam de concorrência ilegal e falta de profissionalismo e segurança por parte do serviço.