Theresa May pede dois anos para o Brexit: “O Reino Unido nunca se sentiu totalmente em casa na UE”

Theresa May afirmou esta sexta-feira que o Reino Unido “nunca se sentiu totalmente em casa na União Europeia”, invocando “fatores históricos e geográficos”. Num discurso proferido em Florença, May disse que o Reino Unido e a União Europeia devem procurar um novo relacionamento que seja “criativo” e “ousado”, com vista a um “futuro otimista” para ambos.

A ministra britânica propôs um período transitório de dois anos no âmbito do Brexit, em que as regras europeias se mantêm em vigor no Reino Unido. Ou seja, os britânicos continuarão a ter acesso ao mercado comunitário durante esse período, enquanto os cidadãos europeus podem continuar a circular livremente no país, sob a condição de registo prévio. O Brexit começa a 29 de março de 2019.

“A nossa saída da UE causa outro tipo de incerteza. Mas nós não queremos que os nossos parceiros [europeus] receiem ter que pagar mais como resultado da nossa decisão”, sublinhou May, depois de o “Financial Times” ter noticiado ontem que o Reino Unido vai oferecer 20 mil milhões de euros para sair da União Europeia.

Defendeu também que cabe ao Reino Unido e à UE trabalharem em conjunto tendo como objetivo o desenvolvimento e o crescimento económico do velho continente.

A governante britânica reconheceu ainda que as negociações sobre o Brexit têm sido “difíceis”, mas reafirmou que o Reino Unido e a UE devem continuar a ser “parceiros fortes” e a cooperar, nomeadamente ao nível da segurança.

“Nós estamos a sair da União Europeia, não estamos a abandonar a Europa. Esperamos que a resposta da UE tenha em conta a nossa parceria e amizade, porque é isso que estamos a oferecer. Vamos honrar os nossos compromissos”, declarou Theresa May.

Ainda que admita que o Brexit constitua uma “distração” para a União Europeia, a chefe do governo britânico disse esperar que deste processo resulte numa nova parceria que represente um “novo futuro para a UE e o Reino Unido”. “Gostaria de dizer que para nós é importante continuar esta parceria, esta cooperação que nos mantenha em segurança no nosso território e no resto da Europa”, acrescentou a governante, sugerindo um tratado entre o Reino Unido e a UE sobre a segurança.

“As pessoas votaram para deixarmos a UE e no final de março de 2019 estaremos a abandonar a UE. Ambos queremos que o processo seja feito da forma mais suave possível. Cabe-nos encontrar uma solução que torne o Brexit bem-sucedido para todos. Tenho a certeza que o Reino Unido terá um futuro brilhante pela frente.”

Theresa May deu ainda a garantia “real” de que a saída do Reino Unido da UE não afetará a vida dos cidadãos europeus que residem atualmente no Reino Unido. “Quero que os cidadãos europeus saibam que é nossa vontade ter-vos aqui; valorizamo-vos e agradecemos o vosso contributo para o nosso país (...) um dos meus principais objetivos nestas negociações continua a ser garantir que vocês podem continuar as vossas vidas cá”, afirmou a ministra britânica.

Bruxelas insiste que o Reino Unido tem que ser mais claro no que diz respeito à garantia dos direitos dos cidadãos europeus, após o Brexit. Recorde-se que o presidente da Comissão Europeia já propõs uma “cimeira especial” a 30 de março de 2019, no primeiro dia após a saída do país da UE.