Quénia: procurador-geral afasta cenário de crise constitucional caso as eleições sejam adiadas 

O procurador-geral do Quénia, Githu Muigai, garantiu esta sexta-feira que, mesmo que as eleições presidenciais sejam novamente adiadas, não haverá uma crise constitucional no país.

“O governo atual permanecerá em funções até serem realizadas novas eleições e eleito um novo presidente”, disse Muigai numa conferência de imprensa, citado pela Reuters. “[Qualquer atraso nas eleições] não irá deslegitimar a ordem constitucional. A data das eleições não irá, de forma alguma, gerar uma crise constitucional”, reforçou o procurador-geral.

No início de setembro, o Supremo Tribunal do Quénia anulou a reeleição do Presidente queniano, Uhuru Kenyatta, devido a irregularidades no voto. Inicialmente, foram convocadas novas eleições para dia 17 de outubro, mas na quinta-feira a Comissão Eleitoral (IEBC) do país anunciou uma nova data, 26 de outubro, alegando necessitar de tempo para estar “totalmente preparada para organizar uma eleição que responda às normas definidas pelo Supremo Tribunal”.

A decisão de anular as eleições foi aprovada na sequência de um pedido feito pelo candidato da oposição e filho do primeiro vice-presidente do Quénia, Raila Odinga, que alegou que os resultados de cerca de cinco milhões de votos eletrónicos foram pirateados e manipulados de modo a favorecer Uhuru Kenyatta, que venceu no dia 8 de agosto com 54% dos votos e preparava-se para assumir o seu segundo mandato.

Após a anulação do resultado, a questão da legitimidade do chefe de Estado e do seu governo foi levantada pela oposição, que alegou que Uhuru Kenyatta deveria ter deixado o cargo até 60 dias depois de ter sido conhecida a decisão do Supremo Tribunal do Quénia. Raila Odinga, que ficou em segundo lugar nas eleições de início de agosto, com 44,74% dos votos, já garantiu que não irá participar num novo sufrágio caso não sejam cumpridas determinadas condições, entre elas o afastamento de alguns funcionários da comissão eleitoral.

As explicações do Supremo Tribunal do Quénia

Na quarta-feira desta semana, o Supremo Tribunal do Quénia explicou melhor por que razão decidiu anular as eleições, acusando a comissão eleitoral de proclamar os resultados com base em documentos “duvidosos” e de impedir o acesso aos servidores informáticos, para confirmar e verificar as alegações de pirataria feitas pela oposição, afirmou a vice-presidente do do tribunal, Philomena Mwilu, citada pela AFP.

“Se a comissão não tivesse nada a esconder, teria voluntariamente fornecido acesso aos seus servidores informáticos e ao histórico de operações”. Perante isto, continuou a vice-presidente, o tribunal não teve outra solução senão concluir que “o sistema informático foi infiltrado e comprometido e as informações que existiam foram modificadas, ou que os próprios responsáveis da comissão modificaram estas informações, ou que a comissão danificou o sistema de transmissão [dos resultados] e não conseguiu verificar as informações”.

Também o presidente da comissão eleitoral, Wafula Chebukati, mereceu críticas por parte do Supremo Tribunal, por ter proclamado a vitória de Uhuru Kenyatta com base em relatórios dos distritos eleitorais “cuja autenticidade era, para alguns, questionável” e sem ter verificado todas as assembleias de voto.

Já na quinta-feira, e em resposta a estas declarações, o Presidente queniano acusou o Supremo Tribunal de ter realizado um “golpe de Estado" e disse que a decisão de anular as eleições minou a democracia. “O julgamento de alguns anulou os progressos feitos ao longo dos anos”, disse Kenyatta, à margem de um encontro, no palácio presidencial, com dirigentes do norte do país.