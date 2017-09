Manifestantes violentamente expulsos de evento com Erdogan em Nova Iorque

Cinco manifestantes foram violentamente expulsos quinta-feira da sala de um hotel de Nova Iorque onde o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se encontrava a discursar.

“Você é um terrorista, saia do meu país”, gritou um deles, antes de ser esmurrado e empurrado dali para fora por homens vestidos de fato - não é claro se faziam parte da guarda de Erdogan ou se eram seguranças a trabalharem para o hotel Marriott Marquis.

Presente em Nova Iorque por ocasião da intervenção dos chefes de Estado e de Governo na sessão anual das Nações Unidas, Erdogan falava perante os seus apoiantes num evento promovido pelo Comité Nacional de Turcos Americanos.

Alguns dos manifestantes apresentaram-se com bandeiras e cartazes de apoio às Unidades de Proteção do Povo Curdo, que o Presidente Erdogan considera serem uma extensão do ilegalizado Partido dos Trabalhadores do Curdistão, que há três décadas reivindicam a independência da Turquia.