Libertados últimos membros do governo catalão detidos por causa do referendo

Foram libertados esta sexta-feira os últimos seis membros do governo catalão que foram detidos há dois dias na sequência de buscas realizadas em diversos organismos públicos de Barcelona,

Os seis membros do governo autónomo – acusados dos crimes de desobediência, má gestão de fundos públicos e resistência à autoridade, – foram ouvidos esta manhã pelo juiz Juan Antonio Ramírez, que tomou essa decisão após três dos 14 detidos terem sido colocados em liberdade no próprio dia da operação e outros cinco na quinta-feira. À saída do tribunal, esperavam-nos amigos, familiares e outros membros do governo, entre eles Oriol Junqueras, n.º 2 do executivo catalão.

O presidente catalão, Carles Puigdemont, congratulou-se com a libertação dos últimos membros do Executivo, classificando a detenção de “injusta” e “abusiva”. “A vossa dignidade é a vergonha deles”, escreveu o governante no Twitter.

Carles Puigdemont insistiu ainda que o referendo irá realizar-se na data marcada porque estão “previstos planos de contingência” e existe o apoio da imensa maioria da população, que está farta de prepotência e dos abusos do governo do Partido Popular.”

Enquanto milhares de catalães continuam a manifestar-se nas ruas em defesa da realização da consulta popular, agendada para 1 de outubro, esta tarde cerca de 3000 estudantes ocuparam o edifício histórico da Universidade de Barcelona em nome das liberdades democráticas, refere o “El País.”

Segundo o “El Mundo”, o Governo espanhol já tem preparado um plano de segurança para a Catalunha, que prevê a presença de mais de 3000 polícias na região até ao referendo.

A operação da Guarda Civil, que decorreu na quarta-feira em diversos organismos do governo catalão, resultou também na apreensão de vários documentos e boletins destinados para o referendo, que foi declarado ilegal e suspenso pelo Tribunal Constitucional.