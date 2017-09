Kim Jong-un diz que declarações “perturbadoras” de Trump provam que o seu programa nuclear é “o caminho certo”

Kim Jong-un disse esta sexta-feira que as recentes declarações "perturbadoras" do Presidente norte-americano o convenceram de que os seus programas militares de armamento nuclear e mísseis balísticos representam "o caminho certo" para a Coreia do Norte, garantindo que Donald Trump vai "pagar caro" pelo discurso que proferiu na abertura da assembleia-geral da ONU na terça-feira.

O comunicado pessoal que a BBC classifica como inédito, e que foi esta manhã disseminado nos canais oficiais do regime norte-coreano, surge depois de Trump ter declarado perante toda a comunidade internacional na sede das Nações Unidas que, "se for preciso", as forças dos EUA vão "destruir totalmente" o país — um discurso no qual voltou a gozar com Kim, qualificando-o como um rocket man numa "missão suicida".

Depois de ter comparado essas declarações "ao som de um cão a ladrar", o ministro norte-coreano dos Negócios Estrangeiros também avisou esta sexta-feira que Pyongyang pode vir a testar uma bomba de hidrogénio no oceano Pacífico em resposta às recentes ameaças de Trump, algo que, a concretizar-se, marcará o sétimo ensaio nuclear do regime depois de um outro teste da bomba H há menos de um mês.

"Poderá ser a detonação mais poderosa de uma bomba H no Pacífico", prometeu Ri Yong-ho, citado pela agência sul-coreana Yonhap, não sem explicar que as forças do país não fazem ideia "de quais serão as ações que vão ser encetadas porque acontecerão sob as ordens do líder Kim Jong-un".

No seu comunicado em inglês, publicado pela agência norte-coreana KCNA, Kim diz sobre o discurso de Trump: "Mais do que assustar-me ou servir para me travar, convenceu-me de que o caminho que escolhi é o correto e que é esse o rumo que devo seguir até ao fim. Agora que Trump rejeitou a existência do meu país e que me insultou e ao meu país perante todo o mundo, proferindo a mais feroz declaração de guerra da História", a Coreia do Norte está a considerar "duras contra-medidas ao mais alto nível" para fazer Trump "pagar caro pelo seu discurso".

O comunicado termina com a ameaça de que, face a isto, o seu regime vai "segura e definitivamente domar com fogo o caquético dos EUA mentalmente perturbado". Especialistas dizem que esta é a primeira vez na História que um líder norte-coreano dirige um comunicado a uma audiência internacional, no caso um cujo conteúdo reforça ainda mais os receios de um perigoso conflito regional que pode escalar para uma guerra mundial.

Em reação às promessas, o porta-voz do governo do Japão, Yoshihide Suga, disse em conferência de imprensa que "as declarações e o comportamento da Coreia do Norte são uma provocação absolutamente inaceitável [que ameaça] a segurança regional e internacional". No último mês, Pyongyang lançou dois mísseis balísticos sobre o território nipónico, num adensar das tensões já de si elevadas entre a Coreia do Norte e os EUA e seus aliados.

Esta quinta-feira, Trump promulgou um decreto onde ordena um reforço das sanções à Coreia do Norte perante os mais recentes testes, dando luz verde ao Departamento do Tesouro para impedir que quaisquer empresas e instituições financeiras negoceiem com Pyongyang. "Durante demasiado tempo tem sido permitido à Coreia do Norte abusar do sistema financeiro internacional para facilitar o financiamento dos seus programas de armas nucleares e de mísseis", declarou o Presidente norte-americano.

As novas sanções dos EUA seguem-se à última ronda de castigos aprovada na semana passada pelo Conselho de Segurança da ONU para suspender as exportações norte-coreanas de produtos petrolíferos e têxteis, na tentativa de fechar as últimas torneiras de rendimento do país em resposta ao condenado teste nuclear de 3 de setembro.

Esta semana, a questão norte-coreana foi um dos tópicos dominantes da assembleia-geral da ONU em Nova Iorque, com representantes de várias nações a pedirem aos envolvidos que façam tudo para amainar as tensões. Entre eles contou-se o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, que voltou a avisar que a "histeria militar" por causa do teste nuclear vai conduzir a um "desastre" mundial, e também o seu homólogo da China, Wang Yi, que pediu a Pyongyang para não seguir uma "direção perigosa" e sublinhou que não deve haver armas nucleares na península coreana, "quer seja no Norte ou no Sul".

No início da semana, antes de o encontro mundial começar, o chefe da diplomacia da Alemanha já tinha reforçado os pedidos para que os EUA e a Coreia do Norte se sentem à mesa de negociações, ladeados pela Rússia e pela China. Esse é o caminho que cada vez mais especialistas defendem para impedir uma guerra de dimensões desastrosas e que a administração Trump continua a recusar para já.