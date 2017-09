Irão exibe novo míssil balístico com alcance de 2000 quilómetros

As forças armadas iranianas mostraram esta sexta-feira um novo míssil balístico com um alcance de 2000 quilómetros durante um desfile militar em Teerão, apesar das advertências dos Estados Unidos contra o programa de armamento do Irão.

O míssil, designado Jorramshahr, é capaz de transportar múltiplas ogivas, segundo o general de brigada Amir Ali Hayizadeh, citado pela televisão estatal.

Comandante da divisão aeroespacial dos Guardas da Revolução, força de elite do regime iraniano, Hayizadeh disse que o míssil é de "um tamanho mais pequeno e tático e estará operacional num futuro próximo".

Durante o desfile militar comemorativo do início da guerra com o Iraque em 1980, o presidente do Irão disse que o país vai reforçar as capacidades militares e balísticas.

"Quer queiram quer não, vamos reforçar as nossas capacidades militares, necessárias em termos de dissuasão. Vamos desenvolver os nossos mísseis e também as nossas forças aérea, terrestre e naval. Para defender a nossa pátria não vamos pedir autorização a ninguém", disse Hassan Rohani, num discurso transmitido em direto pela televisão.

O Irão desenvolveu um vasto programa balístico nos últimos anos, que tem levado os Estados Unidos, mas também a Arábia Saudita, o principal rival na região, e alguns países europeus como a França, ou ainda Israel, a manifestarem a sua preocupação.

Teerão afirmou sempre que o programa balístico é apenas defensivo. "O nosso poder militar (...) não foi realizado para agredir outros países", reiterou Rohani.