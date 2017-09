Donald Trump substituirá veto migratório por novas restrições

O Presidente norte-americano, Donald Trump, vai substituir o veto migratório contra refugiados e imigrantes de seis países muçulmanos por mais restrições, que deverão afetar um maior número de nações, noticiou hoje o The Wall Street Journal.

Citando fontes ligadas ao processo, o jornal afirma que a Casa Branca se prepara para anunciar novas restrições à entrada de cidadãos no país, consoante o Estado de maioria muçulmana, isto porque o prazo do veto migratório criado por Donald Trump termina no próximo domingo.

"A administração de Trump garantirá que só admitamos aqueles que possam ser investigados de forma apropriada e não sejam uma ameaça à segurança nacional ou à segurança pública", afirmou um porta-voz da presidência, citado pelo jornal.

O polémico veto migratório de Donald Trump entrou em vigor em junho passado e impede, durante 120 dias, a entrada nos Estados Unidos de refugiados e, durante 90 dias, de outros cidadãos de seis países muçulmanos (Irão, Somália, Sudão, Síria, Iémen e Líbia).

Segundo o jornal norte-americano, o Departamento de Segurança Nacional elaborou uma lista de 17 países que deverão ser afetados pelas novas medidas. Em outubro, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos irá fazer uma audiência para decidir sobre a constitucionalidade da medida.