Chipre ganha milhões a vender passaportes da UE a multimilionários russos e ucranianos acusados de corrupção

O governo de Chipre angariou mais de 4 mil milhões de euros desde 2013 oferecendo cidadania aos super-ricos, o que lhes dá o direito de viver e trabalhar pela Europa fora, em troca de investimentos em dinheiro. Só no ano passado mais de 400 passaportes terão sido emitidos no âmbito do esquema.

Antes de 2013, a cidadania cipriota era concedida numa base discricionária por ministros, numa versão menos formal do atual processo.

Uma lista com os nomes de centenas de pessoas que beneficiaram destes esquemas inclui destacados empresários e indivíduos com influência política considerável.

A fuga de informação assinala a primeira vez em que é revelada uma lista dos super-ricos com cidadania cipriota adquirida. Um ex-membro do Parlamento russo, os fundadores do maior banco comercial ucraniano e um milionário da indústria do jogo estão entre os novos nomes.

getty

A lista faz luz sobre uma indústria pouco conhecida mas altamente lucrativa, e levanta questões sobre o escrutínio de segurança a que Chipre sujeita os candidatos.

No rol de beneficiários do esquema pré-2013 estão um oligarca e colecionador de arte que comprou a Donald Trump uma mansão em Palm Beach e um homem de negócios sírio com ligações próximas ao Presidente do país, e que é descrito como um “exemplo de corrupção” na Síria dilacerada pela guerra.

Os políticos europeus têm assistido com alarme ao crescimento do sector, com alguns deles a sublinhar que os esquemas minam o conceito de cidadania. A eurodeputada portuguesa Ana Gomes descreveu os Vistos Gold como “absolutamente imorais e perversos”.

“Não sou contra os estados membros concederem cidadania ou residência a alguém que dá uma contribuição especial ao país, seja nas artes ou na ciência, ou mesmo em investimentos. Mas conceder - não vender”, disse.

tiago miranda

Ana Gomes revelou que já por diversas vezes tentou obter os nomes dos compradores dos vistos gold em Portugal, mas sem sucesso. “Porquê o secretismo? O secretismo torna isto muito, muito suspeito.”

No ano passado, a eurodeputada portuguesa propôs uma emenda à lei para exigir aos países que passem a efetuar verificações de segurança aprofundadas aos candidatos a vistos gold. A alteração legislativa está neste momento a ser examinada pelos estados-membros da UE. Recentemente, a Comissão Europeia ordenou o seu próprio inquérito para saber se essas verificações de segurança estão a ser devidamente efetuadas.

Lançado em 2013, o atual esquema cipriota de cidadania-por-investimento exige aos candidatos que apliquem dois milhões de euros em imobiliário ou 2,5 milhões de euros em empresas ou em títulos do tesouro. Não há qualquer exigência em relação a saberem falar a língua ou em morarem efetivamente no país, para além de uma visita a cada sete anos.

Rami Makhlouf, primo do presidente Bashar al-Assad, foi inicialmente alvo de sanções norte-americanas, em 2008, por alegações de que tinha beneficiado de pagamentos corruptos. Chipre concedeu-lhe cidadania em 2010. Não é claro que procedimentos o país fezu na altura.

Makhlouf, que foi posteriormente sancionado pela UE, em 2011, e cuja cidadania cipriota foi revogada após a eclosão da guerra civil na Síria, não respondeu aos nossos pedidos de esclarecimento.

Muitos dos outros compradores são estacados empresários ou políticos russos — “pessoas politicamente expostas”, no calão do sector — requerendo verificações redobradas sobre as fontes da sua riqueza.

reuters

O milionário e colecionador de arte Dmitry Rybolovlev passou a estar no centro das atenções internacionais no ano passado, quando foi relevado que o seu jato privado se tinha cruzado com o de Donald Trump durante a campanha presidencial. Rybolovlev negou conhecer Trump e disse que as rotas de voo foram uma coincidência.

Em 2005, Trump pagou 41 milhões de dólares (34,2 milhões de euros) por uma mansão em Palm Beach, na Florida. Após a renovar, vendeu-a a Ribolovlev, três anos depois, por uns alegados 95 milhões de dólares (79,3 milhões de euros).

Um porta-voz de Ribolovlev, que adquiriu cidadania cipriota em 2012 e tem uma fortuna estimada em 7,4 mil milhões de dólares (6,6 mil milhões de euros), disse que era “natural ele receber cidadania após se tornar investidor no Banco de Chipre”. O porta-voz reiterou que Ribolovlev nunca se encontrou com Trump e acrescentou que a mansão de Palm Beach foi demolida e dividida em três lotes, um dos quais foi vendido.

Em reação a essas revelações, o grupo anticorrupção Global Witness exigiu verificações mais apertadas. “Todos os países que oferecem vistos gold devem garantir que a atracão do investimento não significa uma corrida para o buraco em termos de valores. Isso implica garantir verificações mais exigentes dos candidatos e um conjunto de salvaguardas no processo”, disse o grupo num comunicado. “Sem isto, arriscam oferecer um passe de saída da cadeia aos corruptos e aos criminosos.”

O Ministério das Finanças de Chipre disse que o programa se destinava a “verdadeiros investidores, que estabelecem uma base de negócios e adquirem residência permanente” no país. O governo cipriota adiantou que são efetuadas verificações rigorosas em todas as candidaturas ao programa de cidadania por investimento, cabendo aos bancos cipriotas examinar se estão em causa situações de lavagem de dinheiro. Também esclareceu que Chipre não é o único país da UE a conceder cidadania a russos ricos. Não há suspeitas de crimes cometidos pelos beneficiários do programa.

Makhlouf não adquiriu a cidadania cipriota através do atual esquema de vistos dourados, garantiu o Ministério das Finanças, acrescentando que o lançamento de um novo regime em 2013 “estabeleceu um processo muito melhorado e transparente de exame das candidaturas” e que a decisão posterior de revogar a cidadania de Makhlouf é a prova de que estão sempre prontos para fazer correções

Este artigo foi desenvolvido com o apoio do Journalism Fund e com os contributos de Craig Shaw e Micael Pereira