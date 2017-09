Atentado de Barcelona: Guarda Civil faz mais uma detenção

As autoridades espanholas detiveram esta sexta-feira na região de Valência um cidadão marroquino de 24 anos, residente em Espanha, por alegada colaboração com o grupo islâmico responsável "pelos atentados terroristas" em Barcelona, em agosto.

Segundo o Ministério do Interior, o homem detido em Vinaroz (Castellón), região autónoma de Valência, pela Guarda Civil, mantinha uma estreita relação "com vários terroristas" incluindo Abdelbaki Es Satty, o imã de Ripoll que liderava o grupo extremista.

A Guarda Civil investiga a participação do indivíduo detido esta sexta-feira na aquisição das substâncias que permitiram a fabricação de mais de 100 quilos de TATP (triperóxido de triacetona), o explosivo que costuma ser utilizado pelo grupo radical armado Estado Islâmico nos atentados na Europa.

A detenção foi efetuada por agentes do Serviço de Informações da Guarda Civil que suspeita da colaboração do homem nos atentados de Barcelona e Cambrills, nos dias 17 e 18 de agosto.

Os atentados no centro de Barcelona, no dia 17 de agosto e no dia seguinte em Cambrills causaram a morte a 16 pessoas, entre as quais duas cidadãs portuguesas e mais de 130 feridos.

Oito membros do grupo responsável pelos atentados morreram: seis foram abatidos pelas forças de segurança e dois na explosão de uma casa em Alcanar, na noite anterior ao ataque de Barcelona.

Contando com a operação realizada esta sexta-feira, as autoridades detiveram cinco pessoas.