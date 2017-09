Trump anuncia mais sanções contra a Coreia do Norte

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse esta quinta-feira que os EUA vão impor ainda mais sanções à Coreia do Norte, além das que foram recentemente impostas pelo Conselho de Segurança da ONU.

“Vamos impor mais sanções contra a Coreia do Norte”, disse Trump, durante uma reunião com o Presidente afegão, Ashraf Ghani, refere a Reuters.

A 11 de setembro, o Conselho de Segurança da ONU aprovou um novo pacote de sanções contra a Coreia do Norte, na sequência do sexto ensaio nuclear efetuado por Pyongyang. Estas sanções limitam as importações de petróleo e derivados e proíbem as exportações de têxteis. Estendem-se ainda aos norte-coreanos empregados fora do país, aos quais não serão concedidos vistos de trabalho, o que os impedirá de enviar remessas dos rendimentos para o país de origem.

Pyongyang diz que ameaças de Trump são como “latidos de cão”

Também esta segunda-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte, Ri Yong Ho, comparou as ameaças Donald Trump de destruir o seu país, feitas durante o primeiro discurso do Presidente norte-americano perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, “aos latidos de um cão”. “Há um ditado que diz 'os cães ladram e a caravana passa'. Se eles [EUA] pensam que podem atemorizar-nos com os latidos de um cão, então é porque estão claramente a ter um sonho de cão”, afirmou Ri, que também participa na Assembleia Geral da ONU, citado pela “Al-Jazeera”. “Sonho de cão” é uma expressão usada pelos norte-coreanos para se referirem a coisas absurdas ou que não fazem sentido.

Sobre as sanções recentemente impostas pelo Conselho de Segurança da ONU, Ri Yong Ho disse recentemente que estas “só vão acelerar o programa nuclear” do país. Num comunicado divulgado no início desta semana pela agência oficial KCNA, o ministro do Negócios Estrangeiros coreano descreveu as medidas impostas pela ONU como “o mais desumano e antiético ato de hostilidade”. Ri Yong-ho disse ainda que as sanções têm como objetivo “exterminar fisicamente a população, sistema e governo” da península coreana.