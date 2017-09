Sismo no México. Corrida contra o tempo para encontrar sobreviventes sob os escombros

Equipas de resgate e salvamento continuam a tentar encontrar sobreviventes nos escombros de edifícios que colapsaram na sequência do sismo de magnitude 7,1 em Richter que abalou várias partes do México na terça-feira, em particular numa escola do sul da Cidade do México, a capital, onde se crê que haverá pelo menos uma jovem de 13 anos viva abrigada por baixo de uma mesa, avançaram fontes oficiais à BBC. Pelo menos 21 crianças e cinco adultos perderam a vida quando a escola desabou, havendo dezenas que continuam desaparecidas naquele local e noutras cidades onde dezenas de edificações não resistiram ao abalo.

Até agora, as autoridades mexicanas já confirmaram que pelo menos 230 pessoas morreram, 100 delas na capital. No estado de Morelos, 69 pessoas perderam a vida, a par de 43 vítimas mortais já confirmadas no estado de Puebla, 13 no estado do México, quatro no estado de Guerrero e uma em Oaxaca. Na sequência do abalo, o segundo a atingir o país em menos de um mês, depois de um sismo de magnitude 8,1 ter provocado 90 mortos no início de setembro, o Presidente Enrique Peña Nieto destacou quatro mil tropas para ajudarem nos esforços de resgate e declarou três dias de luto nacional pelas vítimas.

Na madrugada desta quinta-feira (mais seis horas em Lisboa), as equipas de salvamento continuavam numa corrida contra o tempo para tentarem resgatar sobreviventes entre os escombros, sobretudo na escola Enrique Rébsamen, no distrito de Coapa, no sul da Cidade do México. Sob o olhar atento e desesperado de dezenas de pais reunidos frente ao edifício parcialmente destruído, funcionários da Proteção Civil e voluntários como Enrique Gardia recorreram a scanners térmicos para detetar pessoas com vida presas por baixo de blocos de cimento.

"Estão vivos! Vivos!", gritou Gardia quando detetou movimentos através da máquina. "Ninguém pode imaginar a dor que estou a sentir neste momento", descreveu aos jornalistas uma mãe que esperava ali perto há várias horas para saber da sua filha de sete anos. Só naquela escola primária há 500 soldados do Exército e da Marinha a trabalhar com 200 agentes da polícia e voluntários para tentarem encontrar mais crianças, professores e auxiliares de educação que tenham resistido ao desabamento — com as autoridades da capital a dizerem que mantêm a esperança de que mais sobreviventes sejam encontrados esta quarta-feira.

Até agora, 52 pessoas foram salvas de edifícios colapsados na Cidade do México e noutras partes do país. Na capital, segundo informações avançadas pelo autarca Miguel Ángel Mancera, houve 39 edifícios a ruir parcial ou totalmente, todos eles alvos de buscas ao longo dos últimos dois dias. Em vista à cidade de Jojtula, no estado de Morelos, Peña Nieto pediu aos cidadãos que continuem a ajudar nas operações de resgate. "É importante que as pessoas integrem estes esforços", declarou.

Entretanto, a polícia nacional destacou centenas de agentes para patrulharem as áreas mais afetadas pelo sismo, com o objetivo de impedir atos de vandalismo e pilhagens. As escolas dos estados que mais sofreram com o terramoto vão continuar encerradas até segunda-feira e todos os jogos de futebol agendados até domingo foram cancelados, enquanto continua a chegar ajuda de todo o mundo. Os governos de El Salvador e do Chile já prometeram enviar ajuda humanitária, com Israel a anunciar o envio de uma equipa de especialistas em resgate e salvamento.