Na ONU, vice-presidente de Myanmar repete que “a grande maioria” dos Rohingya não fugiu do país

O vice-presidente de Myanmar garantiu esta quarta-feira, durante a assembleia-geral das Nações Unidas, que o seu governo está "profundamente preocupado" com o êxodo da minoria étnica Rohingya do estado de Rakhine para o Bangladesh, depois de mais de 400 mil pessoas, na sua maioria muçulmanos, já terem fugido para o Bangladesh por causa da "operação de limpeza" que o Exército lançou naquele estado a 25 de agosto.

Perante a comunidade internacional, Henry Van Thio garantiu que as autoridades de Myanmar vão investigar o "problema de magnitude significativa", mas voltou a repetir as alegações de que a "grande maioria" dos Rohingya, um povo nunca reconhecido no país, não fugiu para o país vizinho — algo que Aung San Suu Kyi, a Nobel da Paz que governa Myanmar das sombras, já tinha garantido na terça-feira, no seu primeiro discurso público sobre a crise humanitária.

Cada vez mais criticada por líderes de vários países e por outros laureados Nobel, Suu Kyi também não fez referência às crescentes acusações de abusos e de "limpeza étnica" a serem cometidos contra a minoria muçulmana em Rakhine, para além de garantir que não houve quaisquer atos de violência a terem lugar naquele estado desde 5 de setembro, uma versão refutada por várias organizações não-governamentais no terreno.

Ontem, um dia depois desse discurso, Van Thio repetiu os mesmos argumentos questionáveis e declarou: "Fico feliz de vos informar que a situação melhorou." De tal forma parece não ter melhorado que, no início da semana, a ONU anunciou a abertura de uma investigação às ações do Exército da antiga Birmânia, já depois de Suu Kyi ter confirmado que não ia deslocar-se a Nova Iorque para a assembleia-geral. Segundo o vice-presidente de Myanmar, as forças de segurança já encetaram "medidas totais para evitar danos colaterais prejudiciais para civis inocentes", algo que, garantiu, está a decorrer "sem discriminação".

Os Rohingya são um povo de mais de um milhão de pessoas cuja cidadania nunca foi reconhecida pelas autoridades de Myanmar, que os classifica como "imigrantes ilegais". No final do ano passado, depois de décadas de repressão e perseguição no país, um grupo de insurgência, o primeiro ligado à luta pela autodeterminação da minoria, começou a atacar postos de segurança, levando as autoridades a defenderem as suas recentes ações como um "combate ao terrorismo".

Para além do Exército, a maioria budista de Myanmar também é acusada de atacar os muçulmanos. Na quarta-feira, num possível sinal de tensões acrescidas em Rakhine, um grupo de residentes budistas locais tentou bloquear uma remessa de ajuda humanitária da Cruz Vermelha Internacional destinada à minoria. À BBC, uma porta-voz da ONG confirmou que houve "um incidente" em Sittwe, capital de Rakhine, mas escusou-se a avançar mais pormenores.

Também ontem, durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, apontou o dedo ao Exército de Myanmar pela "terrível selvajaria" contra os Rohingya, naquelas que foram as declarações mais duras da administração norte-americana às forças do país desde o início da mais recente crise.