Governo espanhol admite negociar com a Catalunha se cancelar o referendo

O Executivo de Mariano Rajoy acredita que o referendo à independência da Catalunha já não poderá ocorrer no próximo dia 1 de outubro – face à detenção de 14 membros do governo autónomo e à apreensão de 10 milhões de boletins de voto –, no entanto, quer a desconvocação formal da consulta popular. E se o governo autónomo aceder a esta exigência, o Governo central admite estar aberto ao diálogo, nomeadamente sobre o modelo de financiamento da região.

“Desde que abandonem os planos da independência podemos falar. A Catalunha já tem grande autonomia, mas poderíamos discutir uma reforma do sistema de financiamento, entre outras questões”, afirmou o ministro da Economia espanhol, Luis de Guindos, em entrevista ao “Financial Times.”

De acordo com o governante, a recuperação económica de Espanha permite ao país negociar agora estas questões com a Catalunha, ao contrário do que se verificava há cinco anos.

Luis de Guindos reafirmou também esta manhã, à margem de um congresso, que Madrid esteve sempre disponível para o diálogo desde que a Catalunha cumpra a Constituição, refere o “El País.”

Também o PP e o PSOE defendem a via do diálogo “dentro da lei” com os catalães, mas sob a condição de cancelarem a consulta popular agendada para daqui a 10 dias e que foi declarada ilegal pelo Tribunal Constitucional.