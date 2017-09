Governo do Iraque anuncia ofensiva para recuperar Hawija ao Daesh

O primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, anunciou esta quinta-feira o início de uma ofensiva para recuperar o controlo da cidade de Hawija, um dos poucos territórios ainda controlados pelo autoproclamado Estado Islâmico (Daesh), na província de Kirkuk, no norte do país.

Num comunicado divulgado pelo seu gabinete, e citado pela “Al-Jazeera”, Haider al-Abadi informa que a ofensiva teve início na madrugada desta quinta-feira, dois dias depois de uma outra ofensiva lançada pelas forças governamentais, na província iraquiana de Anbar, onde o Daesh mantém uma forte presença.

“No início de um novo dia, anunciamos o lançamento da primeira etapa da libertação de Hawija, conforme o compromisso que assumimos perante o nosso povo de libertar todo o território iraquiano e de eliminar os grupos armados que apoiam o terror”, refere a nota. Haider al-Abadi sublinha o esforço das tropas governamentais, que têm estado a “lutar, em simultâneo, em mais do que uma batalha pela libertação” e a “alcançar vitória após vitória”. Em Hawija, refere o primeiro-ministro iraquiano, não será diferente. “Uma nova vitória está para chegar”, garante.

Localizada a cerca de 240 quilómetros de Bagdade (capital iraquiana), Hawija é um dos poucos territórios do país ainda sob o domínio do Daesh. Estima-se que ainda se encontrem ali cerca de dois mil combatentes do grupo terrorista, afirmou Hoda Abdel-Hamid, correspondente da “Al-Jazeera” na cidade de Sulaimaniyah, no Curdistão iraquiano. A jornalista sublinhou ainda que as forças governamentais terão uma difícil e demorada tarefa pela frente, “uma vez que se trata de uma área muito vasta e com muitos esconderijos”. “Terão de tentar cercar a cidade e só depois entrar”.

A 16 de setembro, as forças iraquianas anunciaram a libertação da cidade de Akashat, a oeste de Bagdade, que também se encontrava sob o domínio do Daesh. Antes disso, no final de agosto, fora anunciada a libertação da cidade de Tal Afar, no norte do país, após doze dias de combates contra os membros do grupo terrorista.