Furacão Maria volta a ganhar intensidade

O furacão Maria voltou a atingir a intensidade três, de um máximo de cinco, ao aproximar-se do extremo oriental da República Dominicana, com ventos de 185 quilómetros por hora, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.

Por volta das 2h desta quinta-feira (6h em Lisboa), o centro do furacão Maria localizava-se a 90 quilómetros de Punta Cana e a 380 quilómetros a sudeste das ilhas Turcas e Caicos, avançando a uma velocidade de 15 quilómetros por hora em direção a nordeste.

Após ter perdido força, quarta-feira, na passagem por Porto Rico, de onde saiu como furacão de categoria dois (escala de intensidade Saffir-Simpson), voltou esta quinta-feira a ganhar força, podendo ainda piorar nas próximas horas e dias.

Os meteorologistas do Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos preveem que o Maria se afaste esta quinta-feira de Porto Rico e que durante as próximas horas se aproxime da costa norte da República Dominicana, mas sem atingir o território.

Mais tarde, o Maria deve deslocar-se em direção às ilhas britânicas Turcas e Caicos e as Bahamas, durante a noite de sexta-feira.

O furacão atingiu fortemente Porto Rico, esta quarta-feira, deixando toda a ilha sem energia elétrica. Até agora, nove pessoas morreram, oito das quais em Dominica, atingida pelo furacão que, na altura, atingiu uma força de categoria cinco.

Em Porto Rico, esta foi a maior tempestade a assolar o território em quase 90 anos. Segundo a imprensa local, vários rios transbordaram, com ventos fortíssimos a derrubarem árvores, atingindo moradias e também hospitais. Milhares de pessoas foram forçadas a procurar refúgio.

A dimensão dos prejuízos levou o Governo dos Estados Unidos a preparar um pacote de ajudas para a ilha de Dominica e outros enclaves caribenhos atingidos pelo furacão.

De acordo com o anúncio feito pelo Departamento de Estado esta quarta-feira, o país está preparado para trabalhar com esses territórios e com os parceiros internacionais “para proporcionar ajuda de forma imediata”.