Abusadores sexuais que servem a ONU continuam a escapar impunes

Treze anos depois de ter começado a ser denunciado, o problema persiste: vítimas continuam a ser expulsas das suas famílias por terem filhos mestiços e a não obterem apoios

“As Nações Unidas estão basicamente a proteger os perpetradores destes crimes, o que está a acontecer é que as Nações Unidas estão a explorar e a ser cúmplices dos abusos cometidos sobre as pessoas que era suposto protegerem”, afirma à Associated Press (AP) Peter Gallo, antigo investigador da ONU para assuntos internos, a propósito dos abusos sexuais praticados por elementos que servem a organização.

Das duas mil queixas de violações e abusos apresentadas contra as Nações Unidas nos últimos 12 anos, mais de 700 ocorreram no Congo, país onde está colocado o maior contingente de manutenção de paz da ONU.

Apesar de ter começado a ser denunciado há 13 anos, o problema persiste e as vítimas continuam a ser expulsas das suas famílias por darem à luz filhos mestiços após terem sido violadas e a não obterem apoio. A ONU continua não tem sequer registos de muitas vítimas ou dos seus abusadores, segundo revela uma investigação levada a cabo pela AP.

O caso brutal de uma menina órfã de 14 anos que procurou refúgio num campo de refugiados no Congo protegido pela ONU e que acabou por ser violada em frente dos seus irmãos mais novos, por um soldado paquistanês das forças de manutenção de paz, é uma das diversas histórias relatadas.

O seu caso foi denunciado há mais de uma década mas apesar disso a vítima nunca obteve apoio. Entre os relatos recolhidos nesta investigação, os casos em que as vítimas foram apoiadas são, aliás, raras exceções. Alguns nem sequer constam dos registos da ONU, apesar de a agência de notícias ter recolhido as suas histórias com facilidade.

Bora tinha 11 anos quando foi violada pela primeira vez e na altura nem tinha consciência de que poderia apresentar queixa. Foi violada por um soldado da ONU que começou por lhe oferecer pão e uma banana. “Foi o primeiro homem que me tocou”, recorda. Dois anos mais tarde voltou a ser abusada por outro militar das forças da ONU. Dessa vez engravidou e deu à luz uma menina, Gloria, que acabaria por ficar aos cuidados de um tio.

Numa vila de Mavivi, no Congo, cerca de uma dezena de mulheres disseram que deram à luz crianças filhas de militares da ONU. Metade destas mulheres eram menores quando engravidaram.

A AP constatou que é mais fácil as vítimas de acidentes de viação que envolvem viaturas da ONU serem compensadas do que as vítimas de violação e abusos sexuais.

Apesar da ONU ter pelo menos 41 casos comprovados de paternidade de filhos de militares dos seus contingentes nos diversos pontos do mundo desde 2010, tem apenas dados de que tenha sido efetuado pagamento pela paternidade em apenas um deles; a agência de notícias conseguiu comprovar outro pagamento no Haiti, este ano.

O problema é agravado pelo falta de controlo que a ONU tem sobre militares de diversos países que integram os seus contingentes.

A AP contactou perto de uma dúzia desses países, mas nenhum forneceu dados sobre quantos militares das suas forças foram acusados de violações ou abusos sexuais ou que tipo de punições terão sido eventualmente aplicadas.