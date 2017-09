Sismo no México. Proteção civil confirma pelo menos 248 mortos

Menos de um mês depois de um sismo de magnitude 8,1 ter abalado o sul do México, provocando pelo menos 90 mortos, o país voltou a sofrer um novo terramoto, desta feita de magnitude 7,1 na escala de Richter, que provocou o colapso de vários edifícios na Cidade do México e noutras partes do país e pelo menos 248 mortos, confirmados esta quarta-feira de manhã por fonte oficial da proteção civil. Entre os mortos contam-se mais de 20 crianças e dois adultos que estavam dentro de uma escola da capital à hora em que a terra começou a tremer, avançou o Presidente Enrique Peña Nieto na televisão; 30 crianças e oito adultos continuam desaparecidos na sequência do desabamento desse edifício, no distrito sul de Coapa.

O sismo deu-se na quarta-feira pelas 13h14 locais (18h14 em Lisboa), à hora em que muitos residentes da capital estavam a participar num simulacro precisamente 32 anos depois de a Cidade do México ter sido atingida por um sismo que provocou pelo menos 10 mil mortos. Apesar de as sirenes terem soado quando se sentiu o primeiro abalo, muitos habitantes acharam que tudo fazia parte desse exercício, o que poderá ter contribuído para o elevado número de vítimas. O epicentro foi registado perto da cidade de Atencingo, no estado de Puebla, a cerca de 120 quilómetros de distância da capital, com uma profundidade de 51 quilómetros, confirmou o Centro Geológico dos Estados Unidos.

Do total de vítimas mortais já confirmadas, 55 perderam a vida no estado de Morales, a sul da Cidade do México, 32 no estado de Puebla, 49 na capital, dez no estado do México e três no de Guerrero. Neste momento, há cerca de dois milhões de pessoas sem eletricidade na área metropolitana da capital, uma das cidades com maior densidade populacional do mundo, onde as linhas telefónicas continuam em baixo. As autoridades já avisaram os habitantes da cidade que devem evitar fumar nas ruas, temendo explosões decorrentes de eventuais ruturas nas condutas de gás.

Em entrevista ao canal Televisa, o autarca da Cidade do México, Miguel Ángel Mancera, disse que as equipas de resgate estão a tentar salvar pessoas presas em edifícios colapsados ou parcialmente destruídos em 44 localidades da capital, contando-se entre eles um prédio habitacional de seis andares, um supermercado e uma fábrica. As equipas continuaram a trabalhar ao longo da madrugada, numa luta contra o tempo para resgatarem pessoas com vida, com as autoridades a assumirem que o balanço de mortos deverá aumentar ao longo desta quarta-feira.

Num discurso à nação transmitido no canal estatal, Peña Nieto declarou o estado de emergência nas áreas afetadas e confirmou que o Exército já foi destacado para ajudar nos esforços de resgate e salvamento. "Ainda podemos encontrar pessoas enterradas nos destroços. Fiquem em contacto, sigam os canais oficiais de comunicação, vamos manter as pessoas atualizadas."

Em várias partes da Cidade do México, dezenas de voluntários passaram a noite a tentar ajudar as autoridades, muitos usando apenas as mãos para procurar vítimas e sobreviventes entre os destroços. "A minha mulher está ali, ainda não consegui comunicar com ela", declarou à BBC Juan Jesus Garcia, um residente da capital, de 33 anos, a tentar não chorar frente a um edifício colapsado. "Ela não está a responder e agora estão a dizer-nos que temos de desligar os nossos telemóveis porque há uma fuga de gás."

Ontem ao final do dia, Alfredo del Mazo Maza, governador do estado do México, anunciou que todas as escolas daquele estado iam permanecer encerradas esta quarta-feira, dando ordens imediatas para que os transportes públicos operem gratuitamente para que as pessoas possam chegar às suas casas em segurança.

Reunidos em Nova Iorque para a assembleia-geral da ONU, vários líderes estrangeiros manifestaram o seu apoio aos mexicanos à medida que a escala do desastre foi ganhando contornos reais. Justin Trudeau, o primeiro-ministro do Canadá, recorreu ao Twitter para expressar o seu apoio à população mexicana perante as "notícias devastadoras" do sismo. Luis Guillermo Solis, Presidente da Costa Rica, também manifestou a sua "solidariedade" para com o país. Também no Twitter, Donald Trump, o líder dos EUA que continua empenhado em construir um controverso muro na fronteira com o México, pediu a deus que "abençoe todo o povo da Cidade do México", garantindo: "Estamos convosco."