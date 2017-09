Sismo no México. Governo português envia condolências ao Presidente Peña Nieto

O primeiro-ministro, António Costa, confirmou na terça-feira à noite que o governo português já enviou as suas condolências ao Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, pela ocorrência de mais um sismo no país que, de acordo com o balanço mais recente das autoridades esta quarta-feira de manhã, terá provocado mais de 220 mortos.

"Já apresentámos as nossas condolências ao povo mexicano e ao Presidente da República Federativa do México por mais esta catástrofe natural. Estamos perante uma catástrofe natural que entristece todos", declarou António Costa no final de uma reunião de chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), em Nova Iorque, na sede da missão do Brasil nas Nações Unidas.

As autoridades mexicanas elevaram esta manhã, hora portuguesa, para pelo menos 226 o número de mortos na sequência do sismo de magnitude 7,1 na escala de Richter que atingiu tváios estados do México na terça-feira, deixando dois milhões de pessoas na capital sem eletricidade.

O sismo teve o seu epicentro a 12 quilómetros a sudeste de Axochiapan, no estado central de Morelos, e a uma profundidade de 57 quilómetros, e para além de ter provocado o colapso de vários edifícios na Cidade do México e noutras cidades destruiu uma ponte que liga a capital a Acapulco. Entre os mortos contam-se pelo menos 20 crianças presas numa escola que desabou no sul da capital.