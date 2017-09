Sismo no México: professores morrem a tentar salvar alunos

Do imenso rasto de destruição na Cidade do México devido a novo sismo violento, há um local que concentra as atenções dos media: o Colégio Enrique Rebsamen, a sul da capital, de onde já foram retiradas 22 crianças sem vida e dois professores, que terão avançado em seu socorro mas que acabaram por morrer a tentar salvá-las. A história é contada esta quarta-feira pelo jornal mexicano “El Universal”.

Pelo menos mais 30 crianças e 12 adultos continuam dados como desaparecidos. As equipas de busca e salvamento trabalham sem descanso numa luta desigual contra o tempo. Durante a madrugada, conta o jornal brasileiro “O Globo”, os bombeiros conseguiram fornecer oxigénio a uma menina que permanecia presa nos escombros enquanto alguns soldados conseguiram resgatar mais crianças.

Um enorme aparato cercou durante toda a noite esta escola primária: militares, bombeiros, membros das equipas de resgate criada depois do terramoto de 1985, conhecidas como “toupeiras”. Foram eles que mergulharam fundo nos destroços e lá pela meia-noite vieram à tona com mais três sobreviventes. Mas nenhuma delas era a filha de Adriana Fargo, uma menina de 7 anos. Para desespero da mãe.