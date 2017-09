Reino Unido suspende treino das forças de Myanmar perante massacre da população Rohingya

A primeira-ministra britânica anunciou na terça-feira que o Reino Unido vai suspender todas as missões de treino do Exército de Myanmar (antiga Birmânia) perante as crescentes acusações de limpeza étnica da minoria muçulmana Rohingya no estado de Rakhine. À margem da assembleia-geral da ONU, a decorrer esta semana em Nova Iorque, Theresa May disse que o país não vai continuar a prestar apoio aos militares birmaneses enquanto a perseguição e repressão dos Rohingya não acabar, isto depois de mais de 400 mil pessoas já terem sido forçadas a fugir para o Bangladesh em menos de um mês, desde o início da última "operação de limpeza" do Exército de Myanmar no estado onde a minoria vive concentrada.

"Estamos muito preocupados com o que está a acontecer com o povo Rohingya na Birmânia", declarou a governante do Reino Unido, que manteve a Birmânia colonizada até 1948. "As ações militares contra eles devem acabar. Temos visto demasiadas pessoas vulneráveis a terem de fugir pelas suas vidas. Aung San Suu Kyi e o governo birmanês têm de deixar claro que as ações militares devem acabar. O governo britânico anuncia que o Ministério da Defesa vai suspender todo o treino e envolvimento com o Exército birmanês até que este assunto esteja resolvido."

Questionada sobre se esta decisão surge integrada em esforços coordenados com os seus aliados internacionais, May declarou: "Tem havido preocupações claras internacionais quanto à questão do povo Rohingya e o que lhe está a acontecer. Estive a discutir isso ontem com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. O governo britânico acredita que devemos demonstrar as nossas preocupações e é por isso que vamos suspender todo o envolvimento de Defesa e treino do Exército birmanês até que o assunto seja resolvido de forma satisfatória."

O anúncio surgiu horas depois de a ONU ter anunciado a abertura de uma investigação às ações do Exército de Myanmar em Rakhine, depois de, no início deste mês, o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, ter declarado que o tratamento da minoria Rohingya é "um exemplo de limpeza étnica por definição".

Sob o acordo firmado com as autoridades de Myanmar, o Reino Unido não tem missões de treino para combate em curso no país; em vez disso, há militares britânicos instalados na nação asiática responsáveis por ensinar os soldados birmaneses a falar inglês e por educá-los sobre democracia e liderança, um programa para o qual Londres alocou cerca de 305 mil libras (cerca de 344 mil euros) em 2016.

Na semana passada, o secretário da Defesa do governo de May, Michael Fallon, tinha declarado que a violência contra os muçulmanos Rohingya é "obviamente inaceitável", mas escusou-se a confirmar se o programa de treino e engajamento com as forças de Myanmar ia permanecer em vigor face às suspeitas de limpeza étnica.

Ontem, nas suas primeiras declarações públicas desde o início da "operação de limpeza" do Exército a 25 de agosto, Aung San Suu Kyi — a Nobel da Paz caída em desgraça junto da comunidade internacional que lidera Myanmar das sombras desde fevereiro do ano passado — justificou a sua inação com o facto de estar há pouco tempo no poder, sem tecer quaisquer críticas aos militares, armados e financiados há vários anos pela China, pela Rússia e por Israel.

A Amnistia Internacional, a Human Rights Watch e outras ONG continuam a divulgar provas da violenta ofensiva contra a população Rohingya, uma campanha que tem passado por queimar aldeias inteiras da minoria em Rakhine e por plantar minas anti-pessoal na fronteira com o Bangladesh para impedir o retorno dos muçulmanos ao país onde nasceram mas onde são considerados "imigrantes ilegais".