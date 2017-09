Palavras de Trump na ONU foram “ignorantes e absurdas”, acusa Presidente iraniano

O Presidente do Irão, Hassan Rouhani, garantiu esta quarta-feira, durante o seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, que o seu país irá responder “com determinação” caso os EUA negligenciem o acordo nuclear assinado em 2015. “Seria uma pena se este acordo fosse destruído por novos bandidos na política internacional. O mundo iria perder uma grande oportunidade”, acrescentou.

As afirmações de Rouhani foram feitas depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter classificado aquele acordo como uma “vergonha”, num discurso proferido também na Assembleia Geral da ONU. Trump admitiu retirar os EUA do acordo caso haja a suspeita de que este tem como objetivo “encobrir uma eventual construção de um programa nuclear” iraniano.

O Presidente iraniano considerou as palavras de Trump “ignorantes, absurdas e ridiculamente infundadas”. Ao “quebrar os seus compromissos internacionais”, os EUA estão a “destruir a sua própria credibilidade e a minar a sua confiança internacional”, afirmou Rouhani, sublinhando que o acordo assinado em Viena permitiu ao seu país “abrir as portas ao compromisso e a à cooperação” e que, por essa e outras razões, poderá transformar-se “num novo modelo para as relações internacionais”.

Recorde-se que o acordo assinado entre o Irão, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Rússia, a China, a França e a Alemanha prevê o levantamento progressivo das sanções internacionais contra o Irão, que deverá, por sua vez, limitar o seu programa nuclear.

Já depois das críticas e ameaças de Donald Trump, o porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Lu Kang, afirmou em conferência de imprensa que o acordo nuclear é “um fruto importante do multilateralismo” e um “exemplo de como resolver questões de máxima atualidade através da via política e diplomática”.