Furacão Maria, que “devastou tudo à sua passagem”, já causou pelo menos nove mortos

O furacão Maria já causou pelo menos nove mortos durante a sua passagem pelas Antilhas Menores e transformou-se numa tempestade de grau dois depois de atravessar a ilha de Porto Rico, anunciou o Centro Nacional de Furacões dos EUA.

Antes de chegar a Porto Rico, o furacão Maria devastou várias zonas das Antilhas Menores, como as Ilhas Virgens Britânicas, Guadalupe e Dominica, e deixou pelos menos nove mortos, avançou a agência noticiosa Efe.

A autarquia de Guadalupe confirmou dois mortos e dois desaparecidos, com o assessor do primeiro-ministro de Dominica, Hartley Henry, a revelar que pelo menos sete pessoas morreram durante a passagem do furacão pela ilha, onde, além disso, pelo menos 90% dos edifícios ficaram destruídos.

O furacão Maria causou também danos severos nas infraestruturas e habitações em Porto Rico, durante as seis horas em que atingiu a ilha das Caraíbas. Segundo Abner Gómez, diretor da Agência Estatal para a Gestão de Emergências e Administração de Desastres (AEMEAD), pelo menos 1,5 milhões de pessoas ficaram sem acesso a eletricidade na ilha, devido ao furacão “que devastou tudo à sua passagem”.

O governador da ilha, Ricardo Rossello, decretou o recolher obrigatório a partir das 18h locais (22h em Lisboa) desta quarta-feira até sábado de manhã, e a Casa Branca decretou

Depois de atravessar Porto Rico, enfraqueceu e desceu para uma tempestade de categoria dois, anunciou o Centro Nacional de Furacões dos EUA, em Miami, ressalvando, porém, que poderá voltar a transformar-se num “grande furacão” já na quinta-feira.

Segundo o centro, o furacão está lentamente a afastar-se Porto Rico com ventos máximos de 175 quilómetros/hora. É esperada a sua passagem a noroeste da República Dominicana, esta quarta-feira à noite e na quinta-feira de manhã. Segundo a Associated Press, perto de quatro mil turistas que se encontravam em Punta Cana foram retirados para a capital, Santo Domingo. A agência EFE avança ainda que mais de 50 voos com partida e chegada à República Dominicana foram cancelados.