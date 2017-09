Erdogan diz que Trump lhe pediu desculpa, Casa Branca desmente

A Casa Branca desmentiu o Presidente da Turquia na terça-feira à noite, depois de Recep Tayyip Erdogan ter alegado que Donald Trump lhe telefonou para se desculpar pelo facto de um grande júri dos EUA ter indiciado 15 guardas presidenciais turcos por causa de episódios violência registados em Washington DC em maio deste ano, durante uma visita oficial do líder à capital norte-americana.

Em entrevista ao canal PBS, conduzida à margem da assembleia-geral da ONU que está a decorrer esta semana em Nova Iorque, Erdogan declarou ontem, de acordo com um tradutor: "O Presidente Trump ligou-me há uma semana por causa deste assunto. Disse-me que lamentava e que ia dar continuidade à questão quando eu viesse aos Estados Unidos para uma nova visita oficial." Fonte da Casa Branca garantiria depois ao "The Guardian" que os dois líderes "discutiram uma série de assuntos mas não houve qualquer pedido de desculpas".

Em causa estão os acontecimentos de 16 de maio, quando alguns agentes que garantem a segurança do Presidente Erdogan agrediram manifestantes pacíficos curdos frente à casa do embaixador turco em Washington — um episódio que ontem levou a administração Trump a cancelar um acordo de venda de armas à Turquia avaliado em cerca de um milhão de euros. Nove pessoas ficaram feridas nesse incidente, com uma testemunha ocular, Seyid Riza Dersimi, a dizer na altura ao mesmo jornal britânico: "Isto é uma loucura — eles [os guardas do Presidente] pontapearam-nos, podíamos ter morrido. Isto é a América, isto é inaceitável."

Na sequência desses acontecimentos, 19 pessoas foram formalmente acusadas em agosto de uma série de crimes, entre eles conspiração para cometer atos de violência, que acarreta uma sentença máxima de 15 anos de prisão. O grande júri responsável pelos indiciamentos, que pendem sobre dois homens americanos entretanto detidos e sobre dois canadianos e 15 agentes turcos que continuam em liberdade, também decidiram agravar as acusações sob o argumento de que os guardas de Erdogan agiram em nome do ódio aos manifestantes curdos, o que pode levar a que a sentença de prisão seja prolongada por mais sete anos e meio.

No rescaldo da violência, uma série de senadores republicanos e democratas exigiram ao governo federal que retaliasse contra a Turquia, com John McCain a exigir que o embaixador turco em Washington fosse expulso. "Devíamos expulsar o embaixador deles dos Estados Unidos da América", declarou o republicano em entrevista à MSNBC. "Não foram pessoas comuns as responsáveis por estes espancamentos. Isto é a equipa de segurança de Erdogan. Alguém lhes disse para irem bater nos manifestantes pacíficos e penso que isso deve ter repercussões, incluindo identificar estas pessoas e acusá-las formalmente [pela violência]", acrescentou McCain.

O incidente veio agravar uma relação já de si tensa entre os EUA e a Turquia por causa do apoio norte-americano às forças curdas que estão a combater o autoproclamado Estado Islâmico (Daesh) na Síria e no Iraque e também por causa das exigências do governo turco — até agora por atender — para que Trump ordene a extradição de Fethullah Gülen, o ex-aliado de Erdogan tornado seu rival que o Presidente turco acusa de ter estado por trás do golpe falhado de julho de 2016.