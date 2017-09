Boris Johnson pondera demitir-se se Theresa May optar por "Brexit suave"

Há crescentes rumores a correr no Reino Unido sobre a "iminente" demissão de Boris Johnson, atual chefe da diplomacia britânica, se no final da semana a primeira-ministra anunciar que vai optar por um "Brexit suave" com mais margem de manobra em questões fraturantes como a liberdade de movimentação de cidadãos após a saída do país da União Europeia, que tem de estar firmada até março de 2019.

O artigo de opinião que Johnson publicou há alguns dias no "Telegrah" está a ser lido como um claro sinal de que ele pretende abandonar o Executivo de Theresa May se a chefe do governo se alinhar com o chanceler do Tesouro, Philip Hammond, e com a ala do Partido Conservador que, como ele, defende uma saída suave do bloco, isto num antecipado discurso que vai proferir a partir de Florença na próxima sexta-feira.

Questionado sobre esse alegado plano, Johnson declarou ontem aos jornalistas em Nova Iorque, à margem da assembleia-geral da ONU, que não pretende demitir-se, garantindo que não existem quaisquer cisões no governo quanto ao Brexit e insistindo que o Executivo é "um bando de pássaros afinados".

Na terça-feira, o "Telegraph" noticiou que o secretário dos Assuntos Externos pode mesmo apresentar a sua demissão antes do fim-de-semana se May sinalizar que vai ceder face a algumas das exigências das autoridades comunitárias para que o Reino Unido possa permanecer na Área Económica Europeia (EEA), firmando com Bruxelas e com a UE a 27 um acordo semelhante ao da Suíça — que, apesar de não integrar a UE, cumpre os mesmos requisitos que os restantes Estados-membros para pertencer ao mercado único.

Amigos de Johnson disseram ao jornal na semana passada que ele "não conseguiria viver" com essa versão do Brexit alegadamente a ser considerada por May, o que levou o chefe da diplomacia a publicar um artigo de opinião na sexta-feira onde apresentou a sua visão para um "Brexit duro", contra todos os que, "dentro do país e em todo o mundo", estão a "submestimar" o Reino Unido quanto aos seus planos para abandonar totalmente o bloco.

O "Guardian" refere hoje que Johnson e ministros pró-Brexit que o apoiam, entre eles Michael Gove, ficaram descontentes com os primeiros rascunhos do discurso de May, que parecem sinalizar a intenção da primeira-ministra em defender uma relação de longo prazo com o resto da UE em linha com os acordos que países como a Noruega ou a Suíça mantêm com o bloco regional.

Sob esses acordos, os países que não pertencem à UE mas que integram a EEA permitem a livre circulação de pessoas e são abrangidos pelas regulações comunitárias em vigor, dois dos pontos mais controversos nas negociações do Brexit, que estão em curso desde março.

Johnson e os seus aliados temem que um acordo nesses moldes mine as capacidades do Reino Unido de negociar tratados comerciais com outros países assim que o divórcio estiver concluído. Apesar de o próprio ministro e de pessoas próximas dele garantirem que não pretende demitir-se, o artigo que assinou no "Telegraph" foi visto como um disparo de aviso à primeira-ministra a uma semana do seu antecipado discurso.