Ataque de Londres. Autoridades fazem duas novas detenções

Dois homens foram detidos esta quarta-feira no âmbito da investigação ao ataque no metro de Londres, na passada sexta-feira, que provocou 30 feridos, elevando para cinco o número de detidos.

Os dois homens, de 48 e 30 anos de idade, foram presos esta madrugada, cerca das 5h10, em Newport, País de Gales, no quadro da legislação antiterrorista, precisou a polícia metropolitana em comunicado.

Estas duas detenções juntam-se a outras três já efetuadas pelas autoridades britânicas desde o ataque.

No fim de semana, a polícia britânica deteve no porto de Dover e no bairro de Hounslow dois jovens, de 18 e 21 anos, e na terça-feira foi detido um terceiro suspeito, em Newport.

No domingo, o Reino Unido reduziu de "crítico" para "grave" o nível de alerta terrorista.