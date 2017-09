Trump: “Se não tivermos escolha vamos destruir totalmente a Coreia do Norte”

No seu primeiro discurso perante a Assembleia-geral das Nações Unidas (ONU), Donald Trump afirmou esta terça-feira que é altura de o regime de Pyongyang perceber que a desnuclearização é a única saída possível, reiterando as ameaças ao país.

“O Rocket Man [Kim Jong-Un] está numa missão suicida para ele e para o seu regime. (...) Se não tivermos escolha vamos destruir totalmente a Coreia do Norte”, declarou o Presidente norte-americano na sede da ONU, em Nova Iorque.

Apesar de colocar os Estados Unidos sempre “em primeiro lugar”, o governante disse que procurará conciliar os interesses nacionais com os interesses comuns. “Na América não procuramos impor o nosso estilo de vida a ninguém, antes preferimos brilhar como um exemplo para todos verem”, declarou.

Garantiu também que os EUA vão deixar de entrar em acordos onde não recebe nada em troca, reafirmando que o acordo nuclear com o Irão é “embaraçoso” para o país.



Depois de ter criticado o funcionamento das Nações Unidas, Trump elogiou esta terça-feira o organismo, defendendo que é possível os países cooperarem e que o seu sucesso depende da “força independente” dos seus membros.

Segundo o Presidente dos EUA, o mundo enfrenta imensos perigos, cabendo à comunidade internacional unir-se para lutar contra essas ameaças. “Os terroristas e extremistas têm-se esforçado e estão a espalhar-se por todas as regiões do planeta. O nosso poder militar em breve será o mais forte de sempre”, garantiu Trump, depois de o Senado dos EUA ter aprovado um projeto de orçamento para o próximo ano fiscal de 584,7 mil milhões de euros para serem aplicados na Defesa.

Em relação ao autoproclamado Estado Islâmico (Daesh), Trump sublinhou que os EUA estão a cooperar com os aliados do Médio Oriente para derrubar os jiadistas. “O nosso país tem conseguido lutar mais contra o Daesh nos últimos oito meses do que nos últimos anos”, assegurou.

Trump condenou ainda que os regimes autoritários estejam a procurar derrubar a ordem e as alianças que vigoram desde o fim da II Guerra Mundial, apelando às nações para se unirem contra os “inimigos da Humanidade.” “Continuaremos unidos pela paz”, rematou.