Toys ‘R’ Us apresenta pedido de insolvência

A empresa de brinquedos norte-americana Toys 'R' Us apresentou um pedido de insolvência devido à sua elevada dívida e às mudanças nos hábitos de consumo dos consumidores, que compram cada vez mais pela internet. OP pedido de 'proteção de falência' foi apresentado no Tribunal de Falências do Distrito Leste da Virgínia (Estados Unidos).

A empresa, com várias em lojas em Portugal, avançou com um processo para reestruturar a sua rede comercial, que inclui fechar as instalações menos lucrativas e renovar o resto para melhorar a experiência de compra dos consumidores, segundo disseram à agência de notícias EFE fontes conhecedoras do processo.

A cadeia planeia gastar grande parte do valor do 'empréstimo de falência na compra de produtos e no financiamento das suas operações, de acordo com a mesma fonte.

Nos Estados Unidos, quando uma empresa não consegue cumprir a sua dívida e pagar aos credores, pode apresentar uma petição de proteção de falência

No seu caso, a Toys 'R' Us optou pela via segundo a qual a empresa mantém, na maioria dos casos, controlo sobre as suas operações, mas sob supervisão judicial.

A Toys 'R' Us diz que a supervisão judicial permitirá reestruturar a dívida e que as operações fora dos Estados Unidos e do Canadá, incluindo mais de 250 lojas licenciadas e parcerias na Ásia, não integram este pedido.

Atualmente, a cadeia de brinquedos tem cerca de 1700 lojas em todo o mundo e, no ano passado, gerou uma receita de 11.500 milhões de dólares (cerca de 9590 milhões de euros).

A empresa foi criada em 1948 por Charles Lazarus, que aproveitou o baby boom após a II Guerra Mundial e abriu o seu primeiro estabelecimento em Washington, sob o nome de Children's Bargain Town.

Em 1957, adotou o nome Toys 'R' Us, com o qual entrou em Bolsa em 1978.

Em março de 2005, o consórcio formado pelas firmas Kohlberg Kravis Roberts, Bain Capital e Vornado Realty Trust chegou a um acordo para retirar a Toys 'R' Us do mercado e comprá-la por 6600 milhões de dólares (5524 milhões de euros).

Em 2013, abandonou os planos para regressar ao mercado.

Desde então, manteve um alto endividamento, o que limitou sua capacidade de investir em planos de crescimento, incluindo o desenvolvimento do seu canal online.

Em Espanha, a Toys 'R' Us abriu o seu primeiro estabelecimento em 1961, em Sant Quirze del Vallès (Barcelona), e vinte anos depois, em 2011, começou a vender online.

Se, no início, a aposta da empresa foi abrir estabelecimentos de grande formato nos arredores das principais cidades, agora concentra-se no desenvolvimento de lojas de proximidade no centro das principais cidades.