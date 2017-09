Suu Kyi não teme “escrutínio internacional” e garante que maioria dos rohingya não fugiu de Myanmar

Aung San Suu Kyi quebrou o seu prolongado silêncio sobre a crise dos rohingya em Myanmar, esta terça-feira, dizendo que não teme o “escrutínio internacional” sobre as mais recentes ações das autoridades do seu país e justificando a sua inação com o facto de o governo que lidera nas sombras ainda estar a avaliar as alegações de atrocidades.

Depois de ter anunciado que não ia deslocar-se a Nova Iorque para a assembleia-geral da ONU, que está a decorrer esta semana, e de ter prometido para hoje um discurso para “contar ao mundo a verdade real” sobre o que está a passar-se em Rakhine, a Nobel da Paz defendeu-se ainda com o facto de estar há pouco tempo no poder — a sua Liga Nacional para a Democracia venceu as primeiras eleições livres de Myanmar em mais de meio século no final de 2015 e tomou posse em fevereiro do ano passado.

“Estou ciente do facto de que a atenção mundial está focada na situação no estado de Rakhine. Enquanto membro responsável da comunidade de nações, Myanmar não teme o escrutínio internacional. Também nós estamos preocupados. Queremos perceber quais são os verdadeiros problemas, tem havido alegações e contra-alegações. Temos de as ouvir todas. Temos de ter a certeza de que essas alegações têm por base provas sólidas antes de encetarmos ações", declarou a partir da capital, Naypyidaw.

Apesar de esta ser a primeira vez que Suu Kyi fala publicamente sobre a situação no estado de Rakhine, onde a maioria dos rohingya vive concentrada, num telefonema recente com o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a líder de facto da antiga Birmânia já tinha alinhado pela retórica do Exército, dizendo que são “terroristas” que estão por trás do “icebergue de desinformação” sobre o que está a acontecer no norte do país.

Depois de terem mantido uma ditadura em vigor no país durante mais de 50 anos, as forças militares continuam a controlar alguns importantes ministérios, entre eles o do Interior, e a 25 de agosto deram início a uma “operação de limpeza” em Rakhine depois de um pequeno grupo de insurgentes rohingya ter atacado um posto de segurança, matando doze agentes.

Dan Kitwood

Desde então, mais de 400 mil pessoas já fugiram para o Bangladesh, com correspondentes no terreno a recolherem testemunhos dos refugiados que dão conta de uma brutal campanha de limpeza de civis rohingya — algo que, segundo o alto-comissário da ONU para os Direitos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, é “um exemplo de limpeza étnica por definição”. No final da semana passada, a Amnistia Internacional publicou imagens de satélite que parecem comprovar as alegações de que o Exército está a incendiar aldeias rohingya inteiras para expulsar estas pessoas do país; as autoridades de Myanmar continuam a acusar os muçulmanos de pegarem fogo às próprias casas.

Apesar de a maioria dos jornalistas e funcionários humanitários continuarem impedidos de aceder a Rakhine — algo que voltou a ser criticado na segunda-feira por organizações não-governamentais como os Médicos Sem Fronteiras — o correspondente da BBC conseguiu integrar uma recente visita àquele estado organizada pelo governo, referindo na altura que tudo indica que são mesmo os soldados e a maioria budista que estão a pegar fogo às casas dos rohingya.

Sem tecer quaisquer críticas ao Exército do país, que está a ser acusado de levar a cabo uma limpeza étnica na região, esta manhã Suu Kyi declarou que a maioria das aldeias rohingya não foi afetada pela violência e que a maior parte destes muçulmanos não abandonou Rakhine, sublinhando ainda que pediu às forças militares que demonstrem contenção e que evitem “danos colaterais”.

Num tom menos abrasivo do que na chamada com Erdogan, a mulher que foi laureada com o Nobel da Paz em 1991 por erguer a sua voz contra a Junta Militar garantiu ainda que está “profundamente preocupada” com o sofrimento de civis encurralados pelo conflito. “Estamos preocupados com o número de muçulmanos que estão a atravessar a fronteira para o Bangladesh. Queremos perceber porque é que este êxodo está a acontecer.”

No mesmo discurso, durante o qual apenas usou a palavra rohingya uma vez para se referir à população em fuga, Suu Kyi também garantiu que o seu país está preparado para, “a qualquer momento”, voltar a acolher os refugiados através de um processo de “verificação”. Não é certo quantos dos mais de 400 mil rohingya que já fugiram seriam autorizados a regressar a Myanmar através desse processo, já que não são tratados como cidadãos mas sim como “imigrantes ilegais” no país que os viu nascer.