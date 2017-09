Submarino alemão da I Guerra encontrado ao largo da Bélgica

Um submarino alemão da I Guerra Mundial, com 23 corpos no interior, foi encontrado ao largo da costa da Bélgica, anunciaram esta terça-feira as autoridades.

O governador da Flandres Ocidental, Carl Decaluwe, disse que o achado, no fundo do Mar do Norte, "é muito particular". "É muito surpreendente que tenhamos encontrado isto", frisou, citado pela Associated Press.

Segundo o responsável, o submarino está danificado na parte da frente, devido ao impacto, mas "continua fechado e há 23 pessoas no interior". O submarino, do tipo UB II, tem 27 metros de comprimento e seis metros de largura, está deitado num ângulo de 45 graus a uma profundidade de 25 a 30 metros da superfície do mar.

Os danos na frente da embarcação indicam que poderá ter embatido numa mina com o seu convés superior. Dois lança-torpedos foram destruídos, mas um ficou intacto e fechado.

Imagens de vídeo mostram que o submarino está incrustado com cracas e algas, além de estar adornado com equipamento de pesca, incluindo redes.

Decaluwe disse que o submarino foi descoberto por investigadores, mas escusou-se a adiantar pormenores sobre a sua localização até que o local esteja protegido.

Cerca de 18 submarinos estiveram estacionados com a Flotilha da Flandres em Bruges entre 1915 e 1918, mas foram destruídos.

Esta é a 13.ª descoberta do género nas águas belgas.