Sismo de magnitude 7,1 faz pelo menos 42 mortos no México

No dia em que se assinalam os 32 anos do terramoto que matou milhares de pessoas e devastou grande parte da Cidade do México, um forte sismo de magnitude 7,1 na escala de Richter, segundo o Serviço Nacional de Sismologia (SSN), voltou a abalar o país.

Segundo a agência Reuters, morreram pelo menos 60 pessoas na sequência do sismo. O governador do estado de Morelos, Graco Ramírez, confirmou que só naquele estado morreram pelo menos 42 pessoas. Já no estado do México, onde se localiza a capital, morreram pelo menos cinco pessoas, segundo o governador Alfredo Del Mazo, citado pela Reuters. À rede televisiva mexicana “Televisa”, o governador deu mais informações sobre dois dos cinco mortos - um deles, um homem, encontrava-se numa pedreira a trabalhar e foi atingido por uma pedra quando se deu o abalo. Outra pessoa terá sido atingida por um poste.

De acordo com um relatório preliminar do SNN, o sismo ocorreu cerca das 13h (hora local, 19h em Lisboa), com epicentro localizado perto da cidade de Raboso, no estado de Puebla, cerca de 123 quilómetros a sudoeste da Cidade do México, e a 57 quilómetros de profundidade.

As imagens e vídeos divulgados entretanto mostram vários edifícios destruídos nas áreas afetadas pelo sismo e carros esmagados pelos destroços. A Reuters descreve um cenário de pânico, com pessoas a fugirem das suas casas e a concentrarem-se nas ruas. Algumas áreas da Cidade do México ficaram sem eletricidade e as comunicações foram ali, igualmente, cortadas, refere a mesma agência de notícias. A Secretaria de Obras e Serviços, responsável pelas obras públicas do país, informou que, até ao momento, não se registaram danos em obras públicas na capital.

Numa publicação partilhada no Twitter, o Presidente do país, Enrique Peña Nieto, informou que pelo menos 27 edifícios colapsaram na capital do país. O Presidente mexicano informou também ter ordenado a retirada dos pacientes que se encontram em hospitais que foram afetados pelo sismo e que serão transportados para outras unidades médicas. Terá convocado o Comité Nacional de Emergências para “avaliar a situação e coordenar a resposta ao sismo”, afirmou ainda Peña Nieto.

Um antigo embaixador mexicano na China, Jorge Guajardo, partilhou um vídeo no Twitter captado no momento do abalo na capital mexicana.

Foi também nesta rede social que o presidente Venezulano, Nicolás Maduro, expressou a sua “solidariedade” para com o povo mexicano. E que Donald Trump, Presidente norte-americano, manifestou o seu apoio às vítimas do sismo. “Que Deus abençoe o povo da Cidade do México. Estamos e estaremos convosco”, escreveu Trump.

Trata-se do segundo sismo a registar-se no México em apenas um mês. No início de setembro, um sismo de magnitude 8,2 na escala de Richter, com epicentro perto da costa de Chiapas, resultou na morte de dezenas de pessoas.

