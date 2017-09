Sismo de magnitude 7,1 atinge Cidade do México

Segundo um relatório preliminar do Serviço Nacional de Sismologia (SSN), o epicentro estava localizado a sete quilómetros a oeste de Chiautla de Tapia, no estado central de Puebla

Um forte sismo de magnitude 7,1 na escala de Richter abalou, esta terça-feira, a Cidade do México, segundo o Serviço Nacional de Sismologia (SSN).

De acordo com um relatório preliminar do SNN, o sismo ocorreu cerca das 13h00 (hora local, 19h em Lisboa), com epicentro localizado a sete quilómetros a oeste de Chiautla de Tapia, no estado central de Puebla, e a 57 quilómetros de profundidade. Não há, por enquanto, registo de vítimas mortais.

Trata-se do segundo sismo a registar-se no México em apenas um mês. No início de setembro, um sismo de magnitude 8,1 na escala de Richter resultou na morte de pelo menos 90 pessoas no país.

