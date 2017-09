Sanções “só vão acelerar o programa nuclear”, avisa Coreia do Norte

A Coreia do Norte garantiu esta segunda-feira, em comunicado, que as novas sanções impostas pelo Conselho de Segurança da ONU “só vão acelerar o programa nuclear” do país.

O novo pacote de sanções, imposto na sequência do sexto ensaio nuclear efetuado por Pyongyang a 3 de setembro, limita as importações de petróleo e derivados e proíbe as exportações de têxteis.

No comunicado divulgado pela agência oficial KCNA, Ri Yong-ho, ministro do Negócios Estrangeiros coreano, descreve as medidas impostas pela ONU como “o mais desumano e antiético ato de hostilidade”. Ri Yong-ho diz ainda que as sanções têm como objetivo “exterminar fisicamente a população, sistema e governo” da península coreana.

Menos drásticas do que aquilo que Washington pretendia, as medidas aprovadas, a 11 de setembro, pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas estendem-se ainda aos norte-coreanos empregados fora do país, aos quais não serão concedidos vistos de trabalho, o que os impedirá de enviar remessas dos rendimentos para o país de origem.

Os EUA estimam que as sanções representem uma perda de 2.700 milhões de dólares (cerca de 2,26 mil milhões de euros) para a Coreia do Norte, valor que corresponde a 90% das vendas ao estrangeiro.