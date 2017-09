Dominique sofreu esta terça-feira de manhã "estragos generalizados" à passagem do furacão Maria, uma tempestade de categoria cinco, a mais alta da escala, que atingiu a ilha caribenha com ventos de 260 quilómetros/hora às primeiras horas da madrugada. "Perdemos tudo o que o dinheiro pode comprar", escreveu no Facebook o primeiro-ministro Roosevelt Skerrit.

Na segunda-feira à noite, os meteorologistas tinham avisado que a tempestade, formada no Atlântico uma semana depois de o furacão Irma ter deixado um rasto de devastação nas Caraíbas e no sudeste dos Estados Unidos, tinha acabado de ganhar força graças à elevada temperatura das águas do oceano, tornando-se "potencialmente catastrófica" ainda antes de chegar a Dominique.

Durante a madrugada, Skerrit aproveitou a ferramenta de publicações ao vivo no Facebook para avisar que os primeiros ventos do Maria arrancaram completamente o telhado da sua casa e que ele e a família estavam "completamente à mercê do furacão".

"O meu grande medo esta manhã é que acordemos com notícias de sérios ferimentos físicos e possíveis mortes como resultado dos prováveis deslizamentos potenciados pelas chuvas persistentes", acrescentou, antes de anunciar o seu resgate.

A tempestade está a seguir precisamente a mesma rota que o Irma, com a ilha de Martinique, ao lado de Dominique, em alerta máximo, e com as autoridades da ilha francesa de Guadalupe a levarem a cabo evacuações em massa.

Esta terça-feira, o furacão deverá atingir igualmente o território norte-americano de Porto Rico, que conseguiu escapar ao pior da tempestade Irma e que, graças a isso, tem sido um importante centro de operações de apoio às ilhas das Caraíbas mais gravemente afetadas pelo anterior furacão na semana passada. O governador da ilha, Ricardo Rossello, já pediu aos residentes que procurem refúgio.

As Ilhas Virgens britânicas e as Ilhas Virgens dos Estados Unidos, parcialmente destruídas pelo Irma, também deverão ser atingidas pelo furacão Maria dentro de algumas horas. Esta segunda-feira, o Presidente norte-americano Donald Trump declarou estado de emergência no território insular dos EUA. Já as autoridades do Reino Unido disseram temer que os destroços por recolher após a passagem do Irma sejam erguidos no ar pelos poderosos ventos do Maria, aumentando os riscos que a população enfrenta.

Neste momento, há alertas em vigor também nas ilhas de São Cristóvão e Nevis, Montserrat, Santa Lucia, St. Martin, Saba (Pequenas Antilhas), Santo Eustáquio e Anguilla.