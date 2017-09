PM palestiniano visitou Gaza depois do Hamas abrir caminho ao diálogo

A visita de Rami Hamdallah a Gaza surge na sequência das concessões anunciadas pelo Hamas, que no fim de semana admitiu promover eleições gerais em Gaza, território em que tomou o poder pela força há cerca de uma década.

No passado domingo, o Hamas - movimento islâmico armado, nascido da radicalização de grupos da Irmandade Muçulmana - abriu as portas ao diálogo com a Autoridade Palestiniana, presidida por Mahmoud Abbas.

O assessor do presidente palestiniano Abbas, Nabil Shaath, revelou que a visita de Hamdallah a Gaza permitiu discutir os primeiros passos para a concretização de um acordo mais abrangente. O controlo do Governo sobre os ministérios foi um dos temas em debate durante o encontro.

Nos últimos meses, Abbas pressionou a administração do Hamas, tomando uma série de medidas, cujas consequências recaíram, sobretudo, sobre a população.

Os habitantes da Faixa de Gaza viram os seus salários diminuídos, os cuidados médicos limitados e apenas podiam usufruir de duas ou três horas de energia elétrica por dia, como resultado de um corte de fornecimento de cerca de 40%.

Esta segunda-feira, o Hamas apelou a Abbas para que tome “medidas urgentes para cancelar todas as decisões punitivas e medidas contra o povo na Faixa [de Gaza]”.