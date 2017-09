ONU vai investigar limpeza étnica da minoria rohingya em Myanmar

A ONU anunciou esta terça-feira que vai investigar as alegações de homicídios em massa, tortura, violência sexual e destruição de aldeias rohingya pelo Exército de Myanmar, antiga Birmânia. A notícia surge horas depois de Aung San Suu Kyi, a líder de facto de Myanmar, ter quebrado o silêncio sobre a situação da minoria étnica no estado de Rakhine, onde as forças militares do país estão a conduzir uma “operação de limpeza” contra o que dizem ser “terroristas” desde 25 de agosto — uma campanha brutal de perseguição e repressão que já levou mais de 400 mil pessoas a fugirem para o vizinho Bangladesh.

Ao longo das últimas semanas, correspondentes no terreno e funcionários de organizações humanitárias têm estado a entrevistar refugiados, que acusam os soldados e a maioria budista de Myanmar de queimarem as suas casas e aldeias, de plantarem minas anti-pessoal na fronteira com o Bangladesh para impedirem o seu regresso e de violarem mulheres e crianças em massa, matando centenas de civis que pertencem à minoria étnica.

Os rohingya, considerados um dos maiores povos sem Estado do mundo, são perseguidos há décadas em Myanmar, onde são considerados “imigrantes ilegais” e onde não têm direitos reconhecidos, nem sequer cidadania. Depois de uma grave onda de violência em Rakhine há quatro anos, o estado onde a minoria vive concentrada voltou a ser palco de uma violenta campanha militar, depois de, a 25 de agosto, um grupo de insurgentes que se autoproclama Exército Arakan de Salvação Rohingya (Arsa) ter atacado um posto de segurança, matando doze agentes.

Na semana passada, o alto-comissário da ONU para os Direitos Humanos. Zeid Ra’ad Al Hussein, tinha sublinhado que a violência contra a minoria rohingya é um “exemplo de limpeza étnica por definição”, exigindo ao Exército que ponha fim à “operação de limpeza” na região, que se comprometa a ajudar os refugiados a voltarem às suas casas e que garanta o acesso de grupos humanitários a Rakhine (estes, tal como a maioria dos jornalistas, continuam impedidos de aceder ao estado).

Também na semana passada, a Amnistia Internacional revelou imagens de satélite que, sublinhou, comprovam que o Exército está a tentar expulsar todos os rohingya de Myanmar através de uma “ofensiva de terra-queimada” e de uma campanha de “limpeza étnica” da minoria muçulmana. Esta terça-feira, nas suas primeiras declarações públicas desde o início dessa ofensiva militar, Suu Kyi garantiu que a maioira destas pessoas continua em Rakhine e defendeu a sua inação com o facto de estar há pouco tempo no poder.

A sua Liga Nacional para a Democracia foi eleita no final de 2015, com o governo a tomar posse em fevereiro do ano seguinte; apesar da vitória, a Constituição aprovada pela Junta Militar antes de ter autorizado as eleições — o primeiro plebistico livre do país depois de mais de 50 anos de ditadura militar — impede a Nobel da Paz de ser Presidente. Contudo, é tida como a líder de facto de Myanmar na qualidade de conselheira estatal do Executivo. O Exército continua a controlar alguns importantes ministérios, entre eles o do Interior.