México: sismo de magnitude 7,1 faz mais de uma centena de mortos

No dia em que se assinalam os 32 anos do terramoto que matou milhares de pessoas e devastou grande parte da Cidade do México, um forte sismo de magnitude 7,1 na escala de Richter, segundo o Serviço Nacional de Sismologia (SSN), voltou a abalar o país.

Os últimos números oficiais dão conta de 119 mortos, segundo refere a Reuters da América Latina e a Associated Press. O governador do estado de Morelos, Graco Ramírez, confirmou que só naquele estado morreram pelo menos 42 pessoas. Na Cidade do México morreram pelo menos 30. À rede televisiva mexicana “Televisa”, Del Mazo tinha já dado informações sobre dois dos cinco mortos - um deles, um homem, encontrava-se numa pedreira a trabalhar e foi atingido por uma pedra quando se deu o abalo. Outra pessoa terá sido atingida por um poste.

De acordo com um relatório preliminar do SNN, o sismo ocorreu cerca das 13h (hora local, 19h em Lisboa), com epicentro localizado perto da cidade de Raboso, no estado de Puebla, cerca de 123 quilómetros a sudoeste da Cidade do México, e a 57 quilómetros de profundidade.

As imagens e vídeos divulgados entretanto mostram vários edifícios destruídos nas áreas afetadas pelo sismo e carros esmagados pelos destroços. A Reuters descreve um cenário de pânico, com pessoas a fugirem das suas casas e a concentrarem-se nas ruas. À Associated Press, o autarca da Cidade do México, Miguel Angel Mancera, disse que há relatos de pessoas que se encontram encurraladas em edifícios que colapsaram.

O embaixador português no México, Jorge Roza de Oliveira, disse à Lusa que não há, “até agora”, notícia de portugueses entre as vítimas do sismo. O diplomata explicou ainda que a embaixada já contactou com a comunidade portuguesa residente no México, que ronda as duas mil pessoas.

A Comissão Federal de Eletricidade informou que cerca de 3,8 milhões de pessoas não têm luz e pediu aos cidadãos que vivem nas zonas afetadas para reduzir ao mínimo o consumo de energia elétrica.

O Presidente do México, Enrique Peña Nieto, declarou o estado de emergência nacional e vai reunir de emergência. Recorrendo ao Twitter, Peña Nieto disse que pelo menos 27 edifícios colapsaram na capital do país e informou ter ordenado a retirada dos pacientes que se encontram em hospitais que foram afetados pelo sismo, e que serão transportados para outras unidades médicas. O Presidente mexicano informou ainda ter convocado o Comité Nacional de Emergências para “avaliar a situação e coordenar a resposta ao sismo”.

Para a zona metropolitana da Cidade do México, já foram enviados 3.428 militares para ajudar nas operações de resgate, após o o Ministério da Defesa Nacional ter ativado o DN-III-E, um plano de auxílio à população em situações de desastre.

Um antigo embaixador mexicano na China, Jorge Guajardo, partilhou um vídeo no Twitter captado no momento do abalo na capital mexicana.

Foi também nesta rede social que o presidente Venezulano, Nicolás Maduro, expressou a sua “solidariedade” para com o povo mexicano. E que Donald Trump, Presidente norte-americano, manifestou o seu apoio às vítimas do sismo. “Que Deus abençoe o povo da Cidade do México. Estamos e estaremos convosco”, escreveu Trump.

Também o Presidente do Canadá reagiu entretanto à tragédia. “Os nossos pensamentos estão como todos aqueles que foram afetados pelo sismo de hoje”, afirmou Justin Trudeau.

Trata-se do segundo sismo a registar-se no México em apenas um mês. No início de setembro, um sismo de magnitude 8,2 na escala de Richter, com epicentro perto da costa de Chiapas, resultou na morte de dezenas de pessoas. Os dois sismos não terão, porém, qualquer ligação, informou o Instituto Sísmico Nacional do México, numa conferência de imprensa.