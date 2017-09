Kremlin apadrinha estátua de Kalashnikov, o criador de “uma marca cultural para a Rússia”

Um padre ortodoxo abençoou com água benta a estátua de sete metros de altura de Mikhail Kalashnikov, enquanto o ministro da Cultura russo, Vladimir Medinsky, elogiou o seu legado, esta terça-feira em Moscovo, durante a cerimónia de inauguração do monumento em homenagem ao criador da icónica e popular espingarda.

Mikhail Kalashnikov teve “os melhores traços de um russo: um extraordinário dom natural, simplicidade, integridade”, afirmou o governante, considerando que a arma por ele criada tornou-se numa “marca cultural para a Rússia”.

A AK47 – abreviatura de Avtomat Kalashnikova 1947 (Espingarda Automática Kalashnikov 1947) - fez parte do equipamento das grandes forças armadas soviéticas, assim como passou a ser usada por movimentos independentistas e de guerrilhas de esquerda dos mais diversos pontos do mundo durante a Guerra Fria.

Tornou-se num símbolo icónico que surgiu na bandeira de Moçambique e no símbolo do movimento shiita Hezbollah.

Entretanto usada pelas forças armadas de cerca de 80 países, calcula-se que já tenham sido produzidas cerca de 100 milhões de exemplares da espingarda.

Kalashnikov nunca usufruiu contudo das astronómicas quantias obtidas com a venda da sua espingarda e seis meses antes de morrer, em 2013, expressou arrependimento por a ter criado, numa carta endereçada ao chefe da Igreja Ortodoxa Russa. “A minha dor espiritual é insuportável”, confessou na carta, posteriormente divulgada pelo jornal “Izvestia”.

Nascido numa vila da Sibéria em 1919, Kalshnikov decidiu criar a espingarda quando recuperava de um ferimento da Segunda Guerra Mundial, face ao seu descontentamento com as armas soviéticas de então.

Só parou de trabalhar um ano antes de morrer aos 93 anos. O Presidente Vladimir Putin haveria de recebê-lo pouco tempo antes da sua morte.

A inauguração da estátua, em que surge munido da sua espingarda, está longe de ser consensual entre os moscovitas. A glorificação do criador da arma é encarada como uma tentativa de enaltecimento dos feitos militares do período soviético. Durante a cerimónia foi detido um indivíduo que se apresentava com um cartaz em que se lia “o criador de uma arma é igual a um criador de morte”

A AK47 foi mesmo transformada num souvenir, associado à promoção da imagem do país, que se encontra à venda no principal aeroporto de Moscovo.

A fábrica que a produz encontrava-se em declínio após a morte do seu inventor, mas recentemente foi modernizada, numa aposta que recorreu a investidores privados.