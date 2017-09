Turquia convoca embaixador alemão por causa de evento pró-PKK em Colónia

O Ministério turco dos Negócios Estrangeiros convocou no sábado o embaixador alemão em Ancara a prestar esclarecimentos sobre um evento de apoio ao ilegalizado Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que teve lugar na cidade de Colónia no dia anterior. Em comunicado, o Ministério explica que o representante diplomático da Alemanha na capital turca, Martin Erdmann, foi convocado por causa da marcha de sexta-feira que contou com a participação de cerca de três mil pessoas na praça Deutzer Werft, no âmbito do chamado Festival Internacional Curdo.

"Condenamos o facto de ter sido dada permissão para que um evento fosse organizado por entidades filiadas à organização terrorista PKK em Colónia, na Alemanha, e que tenha sido autorizada [a distribuição de] propaganda terrorista", acusa a diplomacia turca, garantindo no mesmo documento que o desagrado quanto a esse evento foi transmitido diretamente ao embaixador alemão e criticando as autoridades alemãs por não terem feito nada face à mensagem que foi lida durante esse protesto, na qual o PKK e os seus líderes foram aplaudidos.

Apesar de o Ministério do Interior alemão ter atualizado a sua lista de símbolos proibidos em março deste ano, incluindo ícones do partido ilegalizado na Turquia, os manifestantes levaram consigo posters com a foto do líder do PKK, Abdullah Öcalan – que em 2015 voltou a renovar os pedidos pelo fim da luta armada a partir da prisão – e outros símbolos do grupo político que representa o povo curdo. "A abordagem hipócrita da Alemanha no combate ao terrorismo é muito preocupante face aos esforços globais de combate ao terrorismo", acusa o MNE turco, exigindo a Berlim que adote "uma postura de princípio contra todos os tipos de terrorismo".

A 19 de março, Ancara já tinha convocado o embaixador alemão por causa de um evento semelhante, após alguns manifestantes terem envergado a insígnia do PKK num protesto em Frankfurt. Cerca de 30 mil pessoas participaram nessa manifestação, menos de um mês antes de um importante referendo constitucional na Turquia, que acabou por reforçar os poderes do Presidente, Recep Tayyip Erdogan, e cuja campanha ficou marcada por trocas de acusações entre Ancara e uma série de países europeus.

A convocatória de Martin Erdmann aconteceu numa altura em que o Curdistão autónomo do Iraque se prepara para votar a sua independência em referendo. Erdogan teme que uma vitória dos curdos naquele país venha a dar força à luta pela autodeterminação dos curdos que vivem no sudeste da Turquia, onde o governo está em guerra com o PKK há várias décadas.