Ryanair: Vinte voos cancelados até quarta-feira de e para o Porto

Duas dezenas de voos da Ryanair de e para o Porto serão cancelados entre esta segunda e quarta feiras, anunciou a companhia aérea de baixo custo. O aeroportos de Lisboa e de Faro também vão perder três e quatro voos, respetivamente, durante estes três dias.

Em causa está a decisão da Ryanair de reduzir 40 a 50 voos por dia durante seis semanas, até ao final de outubro, com vista a “melhorar a sua pontualidade”, segundo divulgou a companhia aérea na sexta-feira em comunicado.

Esta situação, explica a empresa, deve-se às greves dos controladores aéreos, às condições climatéricas adversas e à necessidade de respeitar o limite de horas de voo de pilotos e tripulações. Desta vez, o cancelamento de voos deve-se também ao facto de um grande número de pilotos terem marcado férias no final do ano.

De acordo com o “Irish Independent”, a Ryanair enfrenta dificuldades ao nível do recrutamento, depois de a companhia ter perdido este ano 140 pilotos para a Norwegian Air International, filial irlandesa da Norwegian Air Shuttle, que anunciou este mês que vai contratar mais de 40 pilotos para a sua base em Dublin.

Bruxelas e Deco alertam para reembolso e indemnizações

A Comissão Europeia já alertou esta segunda-feira que a Ryanair terá de respeitar as regras europeias no que diz respeito aos direitos dos passageiros, incluindo o possível reembolso ou indemnização.

“As companhias aéreas na UE necessitam de respeitar as regras europeias...Os passageiros, cujos voos foram cancelados têm um vasto conjunto de direitos. Por exemplo, é possível pedir o reembolso se não se for avisado com duas semanas de antecedência. Temos de verificar se tudo isto está a ser respeitado pela Ryanair”, declarou um porta-voz do executivo comunitário, citado pelo “Financial Times.”

A associação Deco alerta os passageiros da Ryanair do direito a indemnizações até aos 400 euros por viagem cancelada, além do reembolso ou remarcação da viagem e refeições/alojamento, e apela à intervenção do regulador da aviação.

No total, cerca 2 mil voos serão cancelados até ao final de outubro e 400 mil passageiros poderão ser afetados na Europa pela medida da Ryanair.

Saiba quais são os voos cancelados de e para Portugal:



SEGUNDA-FEIRA (18/09/2017)

4585 Barcelona El Prat (BCN) Porto

4545 Barcelona El Prat (BCN) Porto

4171 Frankfurt Hahn Porto

7479 Paris Beauvais Porto

4584 Porto Barcelona El Prat (BCN)

4017 Porto Malpensa T1

7478 Porto Paris Beauvais

4546 Porto Barcelona El Prat (BCN)



TERÇA-FEIRA (19/09/2017)

2093 Porto Lisboa

3734 Porto Lorient

3733 Lorient Porto

7458 Porto La Rochelle

7458 La Rochelle Porto

7459 Porto La Rochelle



8347 London Stansted Porto



8348 Porto London Stansted

4087 Faro Manchester

4088 Manchester Faro

9207 Faro London Luton

9206 London Luton Faro



QUARTA-FEIRA (20/09/2017)

2094 Lisboa Porto

2093 Porto Lisboa

7472 Porto Eindhoven