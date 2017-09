Rajoy mobiliza embaixadores contra referendo catalão

O Executivo de Mariano Rajoy pediu aos embaixadores espanhóis para defenderem junto dos media internacionais a “ilegalidade” do referendo à independência da Catalunha, agendado para 1 de outubro, mas entretanto suspenso pelo Tribunal Constitucional.

Segundo o primeiro-ministro espanhol, é fundamental que os diplomatas concedam entrevistas e marquem presença em eventos para que a comunicação social estrangeira divulgue a posição do governo central, noticia o “El País”.

Apesar de o referendo não contar – de acordo com o Governo espanhol –, com o apoio manifesto de nenhum organismo internacional, Rajoy considera vital dar mais explicações sobre o conflito catalão.

Já esta semana, o Executivo de Rajoy estará representado na Assembleia-Geral da ONU pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Alfonso Dastis. O governante terá entre 15 a 20 encontros bilaterais e estará também disponível para falar com jornalistas, onde terá oportunidade de defender a posição de Madrid.

Esta é mais uma estratégia de Rajoy para travar a consulta popular, marcada para daqui a 15 dias. O Governo espanhol está a atuar em todas as frentes com vista a inviabilizar o referendo na Catalunha. Ainda esta segunda-feira, o ministro da Economia, Luis de Guindos, sustentou que a independência da Catalunha é “absolutamente irracional” e traria o “empobrecimento” e a “incerteza total” para a região.

“A independência da Catalunha é uma ideia tão irracional que nem os investidores, nem os mercados de capitais, nem os meus colegas do Ecofin consideram que seja um cenário minimamente viável e aceitável. E, claro, que o Governo não vai deixar que isso aconteça”, declarou Luis de Guindos, citado pelo “El Mundo.”

No passado sábado, mais de sete centenas de autarcas catalães reuniram-se em Barcelona, tendo garantido que a consulta popular irá realizar-se no dia 1 de outubro, apesar da decisão contrária do Tribunal Constitucional. Há uma semana, milhares de catalães saíram também às ruas a favor da independência da região, mas Madrid invoca a Constituição afirmando que essa decisão teria que ser tomada por todos os espanhóis.