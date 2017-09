Presidência do Eurogrupo: eventual corrida de Centeno ainda longe de estar ganha

É principalmente em Portugal que se multiplicam as notícias, rumores e expectativas de que Mário Centeno possa vir a ser Presidente do Eurogrupo. O Governo não esconde o interesse no lugar, nem descarta uma eventual corrida ao cargo. Esta segunda-feira, numa entrevista à edição europeia do jornal “Politico” - cuja newsletter é bastante lida na bolha política da UE - António Costa respondia "porque não apresentar uma candidatura?", quando questionado sobre o interesse de Portugal na cadeira que Jeroen Dijsselbloem deixará até janeiro.

Fontes ligadas ao Eurogrupo, ouvidas em Bruxelas e em várias capitais, deixam claro que uma eventual corrida de Mário Centeno ao Eurogrupo está ainda longe de estar ganha. "É ainda um pouco cedo para dizer onde isto vai acabar", adianta ao Expresso fonte diplomática, referindo-se à sucessão de Dijsselbloem. Outra fonte diplomática descarta o nome português e aponta para o de Bruno Le Maire, como "o que tem mais hipóteses de conseguir o cargo em janeiro".

O ministro francês da Economia e das Finanças é, aliás, um dos nomes que começa a ser mais falado nos corredores de Bruxelas e são várias as fontes que se referem a ele como opção. Há quem defenda que França quer o cargo e que já estará a movimentar-se, mas Paris não comenta e o ministro empurra a conversa mais para a frente.

"Não é a altura certa para discutir essa questão", disse Le Maire na passada sexta-feira, em Talin, na Estónia, quando questionado sobre o interesse de Centeno no cargo e sobre uma eventual candidatura francesa.

O mandato de Jeroen Dijsselbloem só termina em meados de janeiro e, com a demora na formação do novo Governo holandês, tudo indica que deverá conseguir cumpri-lo até ao fim. Por isso, o assunto da sucessão ainda não foi abordado nas reuniões do Eurogrupo e, formalmente, também não existem candidatos.

Por outro lado, França está também à espera que passem as eleições alemãs, marcadas para o próximo domingo, para avançar com o debate sobre o futuro da União Económica e Monetária. Na próxima semana, dia 26, Emmanuel Macron deverá explicar melhor o que pretende quando defende que a Zona Euro tenha um Ministro.

Presidente do Eurogrupo a tempo inteiro ainda pode estar longe

Também a Comissão propõe que até 2025 se crie um cargo de Ministro Europeu das Finanças. Bruxelas sugere que seja um membro do executivo comunitário - um vice-presidente, na ótica do Presidente Juncker - que assuma também a presidência do Eurogrupo.

É neste contexto que tem surgido o nome do Comissário para os Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, como uma possibilidade para, no curto prazo, testar o papel de Super Ministro das Finanças. O jornal “Politico” dava conta desta hipótese antes das férias de verão.

Ao Expresso, fonte do Eurogrupo descarta o nome de Moscovici e diz que a opção de um ministro da Zona Euro - ou de um Ministro Europeu das Finanças - ainda está longe de se concretizar.

Várias fontes diplomáticas também reconhecem a dificuldade de se chegar, até janeiro, a um entendimento nesta matéria, mas adiantam que o debate que decorrer sobre o tema nos próximos meses pode ser importante. Tal como é importante saber se o alemão Wolfgang Schauble vai continuar à frente das Finanças da Alemanha.

Eslovaco, Luxemburguês e Austríaco entre outros possíveis interessados

Entre os possíveis candidatos de que se fala nos corredores de Bruxelas, está também Peter Kažimír. O ministro eslovaco das Finanças estará interessado no cargo, mas o nome já teve mais peso nas conversas de bastidores sobre o tema do que agora. O nome do austríaco Hans Jörg Schelling também já circulou, mas a Áustria tem eleições legislativas no próximo mês e Schelling poderá deixar de ser ministro das Finanças.

Outro possível interessado é o liberal Pierre Gramegna. O ministro luxemburguês poderia apresentar-se como uma opção de compromisso, caso não houvesse entendimento entre os grandes países e as duas maiores famílias políticas - socialistas e populares. Os liberais têm também vindo a ganhar peso no Conselho Europeu - chefes de Estado e de Governo - ao contrário dos socialistas, que perderam o lugar de François Hollande.

É também neste contexto de contrabalanço entre famílias políticas que surge o nome de Mário Centeno. O ministro português tem a "vantagem" de vir de um governo socialista. A família de centro-direita do Partido Popular Europeu já tem as presidências do Parlamento Europeu, da Comissão e do Conselho Europeu e há quem defenda que, por isso, o Eurogrupo deve continuar a ter um presidente socialista.

Tendo em conta que o Presidente do Banco Central Europeu é italiano, dificilmente a liderança do Eurogrupo iria para o ministro das Finanças de Itália, Pier Carlo Padoan, também socialista.

Os pontos a favor de Centeno

A seu favor, Centeno tem ainda o crescimento económico de Portugal e a saída do país do Procedimento por Défice Excessivo. O facto de França ter um comissário com uma pasta económica e, por isso, um assento no Eurogrupo - Pierre Moscovici - poderá também contar como argumento a favor do ministro português e contra Le Maire.

Entre os apoiantes de Centeno poderia vir a estar o ministro espanhol da Economia. Isto, se Luis de Guindos cumprir a habitual solidariedade ibérica e se não se voltar a candidatar à Presidência do Eurogrupo.

É ainda preciso ter em conta que há outros altos cargos apetecíveis que vão ficar vagos nos próximos tempos - incluindo no Banco Central Europeu e no Grupo de Trabalho do Eurogrupo. Por isso, o jogo das cadeiras é complexo e vai obrigar à negociação entre países, a começar pelos quatro grandes - França, Itália, Espanha e Alemanha.

Ainda que Centeno não esteja para já entre os favoritos, a corrida a sério ainda não começou. Caso António Costa avance mesmo com a candidatura do ministro português, será mais um teste à capacidade de negociação política, desta vez a nível europeu.