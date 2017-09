PM romeno visita Timisoara após tempestade que fez 8 mortos

Mihai Tudose, primeiro-ministro da Roménia, visitou esta manhã Timisoara, uma das cidades mais devastadas pela tempestade que atingiu o país, provocando oito mortos e ferimentos em pelo menos 140 pessoas. Cinco dos mortos e cerca de 50 feridos habitavam na região de Timisoara, localizada a cerca de 300 quilómetros da capital.

O Presidente romeno Klaus Iohannis considera que as autoridades locais falharam na comunicação que deveria ter alertado as populações para os perigos decorrentes de uma tempestade muito violenta. Iohannis evidenciou a importância de “aplicar com urgência um sistema de alerta rápido" a nível nacional, que substitua o sistema atual que mostrou "vulnerabilidade e ineficiência".

A tempestade afetou este domingo cerca de 200 cidades e vilas romenas, deixando um rasto de destruição em casas, veículos, linhas eléctricas e floresta, à passagem de ventos com rajadas que atingiram os 100 km/h. Cerca de 40 escolas não abriram esta manhã, devido à destruição que imtemérie provocou na instalações. Muitos transportes ferroviários e rodoviários estão igualmente suspensos na zona oeste do país.

Segundo a AP, a tempestade rumou para norte da Roménia.