“Menos burocracia e mais pessoas”: os conselhos de Trump à ONU e o elogio a Guterres

No seu primeiro discurso na sede da ONU em Nova Iorque, Donald Trump afirmou que o organismo internacional ainda não alcançou o seu “potencial” e deixou um conselho. “Foquem-se mais nas pessoas e menos na burocracia”.

“Em anos recentes, as Nações Unidas não alcançaram todo o seu potencial devido a burocracia e má gestão. Apesar de o orçamento da ONU ter aumentado 140% e o seu pessoal mais do que duplicou desde 2000, não estamos a ver os resultados desse investimento”, afirmou o Presidente norte-americano, que tinha António Guterres sentado ao seu lado, a quem fez questão de deixar um elogio. “Tudo isto está a mudar com o secretário-geral e está a mudar rápido.”

Sublinhando que os EUA “suportam 22% do orçamento geral” das Nações Unidas, o Presidente norte-americano disse - como já dissera em ocasiões anteriores - que considera “desproporcional” e “injusta” a contribuição do seu país comparativamente à dos restantes Estados-membros. “Para honrar as pessoas das nossas nações, temos de garantir que ninguém, e nenhum Estado-membro, acarreta com uma parte desproporcional do fardo, militarmente ou financeiramente.”

O Presidente norte-americano encorajou ainda os Estados-membros a assumirem uma “posição ousada” no sentido de evitar que na ONU se fique preso a “determinadas formas de fazer as coisas”. Também pediu que “cada missão de manutenção de paz tenha objetivos claramente definidos e formas de medir o seu sucesso”. “[As pessoas] merecem ver o valor das Nações Unidas e é nosso dever mostrar-lhes. Encorajamos o secretário-geral a usar plenamente a sua autoridade para cortar a burocracia, reformar sistemas antiquados e tomar decisões firmes, para avançar a missão central da ONU”, disse Trump.

O evento desta segunda-feira reuniu cerca de 120 países dos 193 membros da organização, um “número milagroso”, segundo Nikki Haley, embaixadora dos EUA junto da ONU. Dos países com lugar permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, só a Rússia e a China não participaram no encontro.